Telegram 4.7.0 – с поддержкой нескольких аккаунтов

Выпущено очередное обновление мобильной версии мессенджера Telegram.

В этой версии реализована возможность подключения к нескольким учетным записям с одного устройства. Новая функция позволяет одновременно работать с 3-мя активными аккаунтами. Переключение между ними осуществляется через меню, появляющееся при нажатии на имя пользователя на боковой панели. Также стоит отметить, что уведомления о событиях во всех аккаунтах отображаются равноправно.

Несколько аккунтов в Telegram Быстрый ответ с цитированием

Другим улучшением является возможность быстрого ответа на сообщения в чате. Теперь достаточно провести пальцем влево по сообщению, на которое нужно ответить, и появится форма ввода с цитированием собеседника.

Отдельно для iOS-версии реализована возможность менять оформление приложения с помощью новых настроек внешнего вида. Есть 4 темы — 2-е светлые и 2-е темные.