SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
01.01.2018

Telegram 4.7.0 – с поддержкой нескольких аккаунтов

Выпущено очередное обновление мобильной версии мессенджера Telegram.

В этой версии реализована возможность подключения к нескольким учетным записям с одного устройства. Новая функция позволяет одновременно работать с 3-мя активными аккаунтами. Переключение между ними осуществляется через меню, появляющееся при нажатии на имя пользователя на боковой панели. Также стоит отметить, что уведомления о событиях во всех аккаунтах отображаются равноправно.

Несколько аккунтов в Telegram
Несколько аккунтов в Telegram
Быстрый ответ с цитированием
Быстрый ответ с цитированием

Другим улучшением является возможность быстрого ответа на сообщения в чате. Теперь достаточно провести пальцем влево по сообщению, на которое нужно ответить, и появится форма ввода с цитированием собеседника.

Отдельно для iOS-версии реализована возможность менять оформление приложения с помощью новых настроек внешнего вида. Есть 4 темы — 2-е светлые и 2-е темные.

Скачать Telegram 4.7.0 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram 4.7.0 для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Комментарии
* Простите за Disqus. Скоро тут будут нормальные комменты, а не это недоразумение.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Firefox Focus 4.0 — автозаполнение адресов и поисковики

Яндекс.Браузер 17.11 — обновление с новой галереей фонов

Opera 49.0.2725.56 — изменения в работе VPN

Telegram 1.2.0 — обновление десктопной версии мессенджера

В мобильном Яндекс.Браузере появился голосовой помощник

AIDA64 5.95 — очередное обновление с поддержкой новейшего железа

Vivaldi 1.13 - древовидные вкладки и улучшенный менеджер загрузки

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

Касперский

CCleaner

Total Commander

WinRAR

AIDA64