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15.12.2017

Firefox Focus 4.0 — автозаполнение адресов и поисковики

Выпущена 4-я версия приватного мини-браузера Firefox Focus для Android.

В этой версии повышено удобство доступа к часто посещаемым сайтам — появилась возможность добавления адресов в список для автозаполнения. Это позволяет переходить по адресам с меньшим набором символов - пользователь набрал пару символов адреса, а остальное сделает Firefox Focus. Как обычно, эти данные, как и любые другие, никем не контролируются.

Интерфейс Firefox Focus
Интерфейс Firefox Focus

Другим нововведением является возможность добавления собственных поисковых систем, которые будут использоваться при поиске в браузере.

Стоит напомнить, что Firefox Focus — это дополнительный мини-браузер с повышенным упором на приватность и анонимность. Программа не является полнофункциональным браузером и не рассчитана на полноценную работу - в ней нет массы привычных функций, типа закладок и менеджера паролей. Все функции ориентированы на посещение сайтов в приватном режиме — браузер не запоминает никаких действий и включает набор функций, направленных на блокировку различных трекеров, отслеживающих действия пользователя. Он отлично подходит для краткосрочных приватных сессий, а не для полноценного серфинга.

Скачать Firefox Focus 4.0 для Android

БесплатноРазмер: 10 МбОС: AndroidСтабильная версия

Firefox

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