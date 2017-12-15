Яндекс.Браузер 17.11 — обновление с новой галереей фонов

Компания Яндекс выпустила обновленную версию своего браузера.

Ключевым нововведением этой версии является новая галерея фонов. В Яндекс.Браузере давно поддерживается возможность персонализации браузера различными фоновыми изображениями, в том числе и анимированными.

Новая галерея фонов в Яндекс.Браузере

Создан специальный сайт с коллекцией высококачественных фонов. Подборка формируется вручную и в нее попадают только качественные изображения. Пользователь может выбрать понравившийся и установить его в браузер всего в один клик. Можно активировать чередование разных фоновых изображений в автоматическом режиме, в рамках выбранной категории — Яндекс.Браузер будет выглядеть свежее.

В общем, новая функция — это интернет-сервис с классными фонами, который интегрирован с Яндекс.Браузером.