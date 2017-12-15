Opera 49.0.2725.56 — изменения в работе VPN

Выпущено небольшое, но интересное обновление браузера Opera.
Ключевым моментом этого обновления являются изменения в работе VPN. Opera Software отказывается от VPN-сервиса, предоставляемого ранее компанией SurfEasy LLC, и берет на себя всю необходимую инфраструктуру сервиса. Кстати говоря, компанию SurfEasy LLC недавно приобрела компания Symantec, широко известная своими антивирусными решениями.
Разработчики обещают значительное повышение скорости работы через VPN, серверы для работы которого, теперь, размещаются в дата-центрах Opera. Также отмечается, что возможность выбора виртуального местоположения изменен: раньше можно было выбрать одну из ряда стран, а теперь один из трех регионов: Европа, Азия или США. Как и прежде, осталась опция «Оптимальное местоположение», которая осуществит автоматический выбор региона.
Похоже, что важным аспектом данных изменений является недавнее согласие Opera Software на сотрудничество с Роскомнадзором, по-поводу ограничения доступа к сайтам, заблокированным для посещения пользователями из России. Как бы там ни было, а в пресс-релизах разработчика об этом речи нет. В общем, если рядовой пользователь использует VPN в Opera для обхода блокировок, а тот перестанет быть эффективным, то он вряд ли будет полезен. Посмотрим, что из этого получится.
Также это обновление исправляет несколько ошибок в работе браузера, изменяет некоторые формулировки в информации о программе и обновляет движок Chromium до версии 62.0.3202.94.