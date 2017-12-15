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15.12.2017

Opera 49.0.2725.56 — изменения в работе VPN

Выпущено небольшое, но интересное обновление браузера Opera.

Ключевым моментом этого обновления являются изменения в работе VPN. Opera Software отказывается от VPN-сервиса, предоставляемого ранее компанией SurfEasy LLC, и берет на себя всю необходимую инфраструктуру сервиса. Кстати говоря, компанию SurfEasy LLC недавно приобрела компания Symantec, широко известная своими антивирусными решениями.

VPN в Opera
VPN в Opera

Разработчики обещают значительное повышение скорости работы через VPN, серверы для работы которого, теперь, размещаются в дата-центрах Opera. Также отмечается, что возможность выбора виртуального местоположения изменен: раньше можно было выбрать одну из ряда стран, а теперь один из трех регионов: Европа, Азия или США. Как и прежде, осталась опция «Оптимальное местоположение», которая осуществит автоматический выбор региона.

Похоже, что важным аспектом данных изменений является недавнее согласие Opera Software на сотрудничество с Роскомнадзором, по-поводу ограничения доступа к сайтам, заблокированным для посещения пользователями из России. Как бы там ни было, а в пресс-релизах разработчика об этом речи нет. В общем, если рядовой пользователь использует VPN в Opera для обхода блокировок, а тот перестанет быть эффективным, то он вряд ли будет полезен. Посмотрим, что из этого получится.

Также это обновление исправляет несколько ошибок в работе браузера, изменяет некоторые формулировки в информации о программе и обновляет движок Chromium до версии 62.0.3202.94.

Скачать Opera 49.0.2725.56 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 35.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 49.0.2725.56 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 44.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 49.0.2725.56 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 41.1 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 49.0.2725.56 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 46.3 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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