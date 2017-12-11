Telegram 1.2.0 — обновление десктопной версии мессенджера

Вышла обновленная версия клиента сервиса Telegram для компьютера.

Эта версия, в основном, догоняет функциональность мобильного-клиента и включает некоторые улучшения, которые уже были реализованы в версии программы для Android и iOS.

Обновленная версия Telegram включает новую, опциональную боковую панель для быстрого доступа к отправленным и принятым медиа-файлам. Также новинка содержит доступ и к некоторым другим функциям мессенджера. Активировать новый блок можно через верхнюю панель окна чата, при размере окна более 1100 пикселей.

Новая боковая панель Telegram

Другим нововведением является функция сохранения важных сообщений в специальном хранилище. Новинка выглядит как обычный чат, в который можно отправить любое сообщение через пункт меню «Forward Meassege», где оно будет храниться. Эта функция была недавно реализована в мобильной версии Telegram, а теперь доступна и в версии для компьютера.

Другие улучшения касаются администрирования групп. Для администраторов каналов добавлена возможность закреплять важные сообщения вверху чата. Как и предыдущая функция, эта возможность уже была реализована в мобильном клиенте, а теперь и в десктопном. Также теперь администратора канала легко распознать по новому значку «Admin», который призван наглядно идентифицировать важность участника сообщества. Кроме того, добавлена возможность очистки истории сообщений супергрупп.