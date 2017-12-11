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11.12.2017

Telegram 1.2.0 — обновление десктопной версии мессенджера

Вышла обновленная версия клиента сервиса Telegram для компьютера.

Эта версия, в основном, догоняет функциональность мобильного-клиента и включает некоторые улучшения, которые уже были реализованы в версии программы для Android и iOS.

Обновленная версия Telegram включает новую, опциональную боковую панель для быстрого доступа к отправленным и принятым медиа-файлам. Также новинка содержит доступ и к некоторым другим функциям мессенджера. Активировать новый блок можно через верхнюю панель окна чата, при размере окна более 1100 пикселей.

Новая боковая панель Telegram
Новая боковая панель Telegram

Другим нововведением является функция сохранения важных сообщений в специальном хранилище. Новинка выглядит как обычный чат, в который можно отправить любое сообщение через пункт меню «Forward Meassege», где оно будет храниться. Эта функция была недавно реализована в мобильной версии Telegram, а теперь доступна и в версии для компьютера.

Другие улучшения касаются администрирования групп. Для администраторов каналов добавлена возможность закреплять важные сообщения вверху чата. Как и предыдущая функция, эта возможность уже была реализована в мобильном клиенте, а теперь и в десктопном. Также теперь администратора канала легко распознать по новому значку «Admin», который призван наглядно идентифицировать важность участника сообщества. Кроме того, добавлена возможность очистки истории сообщений супергрупп.

Скачать Telegram 1.2.0 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.2.0 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.2.0 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.2.0 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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