В мобильном Яндекс.Браузере появился голосовой помощник

Последнее обновление мобильной версии Яндекс.Браузера включает в программу новую интересную функцию — голосовой помощник.

У голосового помощника есть имя — Алиса. Она отзывается на голосовые команды пользователя и может выполнять множество различных действий: осуществлять поиск по голосовому запросу, отвечать на самые разные вопросы (тоже голосом), давать различные справки и многое другое. Особенность Алисы в нейросети, благодаря которой она кажется умнее похожих функций от других разработчиков.

Впервые Алиса появилась в октябре этого года в паре приложений от Яндекса. И теперь функция включена в Яндекс.Браузер, где очень даже уместна.

Возможности голосового помощника в Яндекс.Браузере Задаем вопрос Алисе

Голосовой помощник в Яндекс.Браузере работает также, как и в отдельных приложениях. Самоочевидные функции, типа выполнения поисковых запросов и ответы на вопросы, работают хорошо: распознавание голоса работает корректно, а сами запросы выполняются быстро; синтезированная речь помощника звучит приятно. Ответы на вопросы типа «Что такое…» берутся из Википедии и сервисов самого Яндекса. Алиса охотно расскажет о том, какая теперь погода, как пройти до ближайшей библиотеки, сообщит о курсе валют и о многом-многом другом. Достаточно лишь спросить и новая функция тут же сообщит интересующую информацию. Весь диалог дублируется текстом на экране.

Алиса — умная. Выполнением стандартных команд голосовыми помощниками от Google и Apple уже давно никого не удивишь. Голосовой помощник от Яндекса способен на большее: можно затеять беседу и робот охотно ее поддержит, отвечая на вопросы пользователя (частенько с шутками). Все дело в нейросети, средствами которой, Алиса тренируется и становится все более общительной. Также Алиса может рассказать анекдот, а вот на просьбу спеть песенку — отправит на сервис Яндекс.Радио. А уж если назвать ее Siri, то обиды не оберешься.

Шутим с Алисой Алиса рассказывает анекдоты и прогнозирует курс BTC

Конечно, пока не все так гладко и Алиса не знает какой сейчас год и на какой мы планете (на самом деле, нужно просто переформулировать вопрос, а не подлавливать на пустяках), однако со своими прямыми обязанностями справляется очень неплохо. Уверен, что в недалеком будущем, и поддержать разговор сможет еще лучше.

А еще с Алисой можно поиграть в массу различных игр: города, веришь — не веришь и десяток прочих, более сложных и занятных. В общем, пользователь не заскучает.

Скоро функция голосового помощника появится и в настольной версии браузера.