AIDA64 5.95 — очередное обновление с поддержкой новейшего железа

Компания Finalwire выпустила обновленную версию AIDA64, самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга аппаратного обеспечения компьютера.

Это рядовое обновление, включающее в программу поддержку новейшего железа и софта.

Как обычно, в обновленной версии расширена поддержка новых видеокарт. Это отражается на тестировании, мониторинге состояния и отчете об устройстве. Самым интересным нововведением стала поддержка видеокарт AMD Radeon Vega. Также добавлена поддержка следующих видеочипов: AMD Radeon Pro WX 9100, Radeon RX Vega 56, Radeon RX Vega 64, Radeon Vega Frontier Edition; nVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, GeForce MX110, GeForce MX130, P102-100, P104-100, P104-101, P106-090, P106-100, Quadro P5200. Кроме того, в AIDA64 5.95 включена предварительная поддержка видеокарт nVIDIA Tesla V100.

Интерфейс AIDA64

Важным улучшением новинки является совместимость с Microsoft Windows 10 Fall Creators Update. Это включает полную информацию об операционной системе, установленных приложениях и информацию о безопасности. Там оптимизированы ACPI-запросы, нумерация древовидного списка и модуль измерения температуры.

В эту версию включена поддержка светодиодного модуля клавиатуры и мыши Asus ROG RGB LED. Теперь можно контролировать состояние системы (нагрузка на процессор и память, сетевой трафик, температурные показатели, скорость вращения вентиляторов и прочее) через светодиодный датчик клавиатуры с различными визуальными представлениями.

Тесты этой версии оптимизированы под работу с процессорами Intel Core «Coffee Lake» и Intel Core «Kaby Lake-R». Также добавлена предварительная поддержка процессоров Intel Ice Lake.

В новой версии AIDA64 улучшена поддержка материнских плат, основанных на чипсетах AMD X399, Intel X299 и Intel Z370. Это включает совместимость со всеми технологиями этих чипов, а также добавляет в программу подробную информацию о всех особенностях. Кроме прочего, отмечается поддержка процессоров AMD Ryzen Threadripper.

Также в эту версию добавлена поддержка OpenGL 4.6 и WDDM 2.3, улучшена нумерация носителей в RAID-массивах Intel NVMe и добавлена поддержка датчиков Corsair Commander Pro и EVGA iCX.

Как и прежде, для свободной загрузки доступно только 2-е версии: AIDA64 Extreme Edition (базовая для рядовых пользователей и энтузиастов) и AIDA64 Engineer Edition (такая же, но рассчитаная на тестовые лаборатории). Другие версии доступны по запросу у разработчика.