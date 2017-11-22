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Новая версия Яндекс.Браузера. Теперь еще вкуснее

22.11.2017

Vivaldi 1.13 - древовидные вкладки и улучшенный менеджер загрузки

Компания Vivaldi Technologis выпустила новую версию своего браузера.

Общеизвестно, что Vivaldi развивается в соответствии с пожеланиями его пользователей. Разработчики стремятся снабдить свой браузер функциями, которые востребованы аудиторией и держат ухо востро, внимательно прислушиваясь к пожеланиям пользователей. Это обновление, конечно, не исключение.

Главным улучшением новой версии Vivaldi является функция «Панель окон», которая представляет собой дополнительное окно с древовидным видом вкладок и служит для более эффективной работы с большим объемом открытых сайтов. Древовидный вид структуры открытых вкладок очень востребован многими пользователями и часто реализовывается с помощью расширений. Теперь же это встроенная функция.

Древовидные вкладки в Vivaldi
Древовидные вкладки в Vivaldi

Новая функция позволяет выполнять массу различных операций для удобного доступа, группировки, перемещения, закрытия и закрепления вкладок. Тем более, такое отображение более наглядно, если вкладок действительно много. В общем, пользователи с десятками одновременно открытых сайтов будут довольны.

В браузере Vivaldi 1.13 улучшена функция загрузки файлов: добавлено предупреждение о незавершенных загрузках при закрытии браузера, включена функция приостановки и возобновления загрузки и добавлен индикатор скорости загрузки на панель загрузок.

Также в этой версии повышена производительность за счет внутренней переработки кода, отвечающего за построение окон. Кроме того, это обновление исправляет ошибки и повышает стабильность работы браузера.

Скачать Vivaldi 1.13 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 39.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 1.13 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 46.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 1.13 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 1.13 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 47.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Яндекс.Браузер

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