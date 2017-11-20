qBittorrent 4.0.0 — крупное обновление альтернативного торрент-клиента

Выпущена новая версия торрент-клиента qBittorrent. Это крупное обновление с массой улучшений и исправлений.

qBittorrent известен как свободный торрент-клиент и отличная альтернатива uTorrent. Последний всем хорош и используется 90% пользователей, однако опытная аудитория недовольна навязчивыми рекламными модулями, входящими в состав программы. А вот qBittorrent не требует от пользователя смотреть рекламу, полностью бесплатен и распространяется, в том числе, на основе открытых исходных кодов. При том, программа постоянно развивается и имеет широкий спектр сопутствующих функций и настроек, которых хватит любому пользователю.

Новая версия включает массу внешних и функциональных улучшений. Первое, что бросается в глаза, это обновленный, более современный, логотип и новый набор иконок базовой темы оформления. Не то чтобы это кардинально изменило облик программы, но явно пошло ему на пользу — теперь он выглядит более современно. Это важно для популяризации qBittorrent среди широкой аудитории пользователей — они часто встречают программу по одежке, а прежние иконки не создавали позитивного впечатления. Также интерфейс улучшен за счет таких особенностей, как возможность скрытия панели статуса, добавления различных визуальных улучшений, типа пробелов между элементами, улучшенного выравнивания текста некоторых столбцов и тому подобного.

Обновленный интерфейс qBittorrent

В функциональном плане предпринят ряд важных улучшений. Например, доработано окно создания нового торрента. Помимо прочего, там теперь можно добавлять файлы путем простого перетаскивания.

Ожидаемым улучшением является функциональность тегов, которой здорово не хватало активным пользователям. Теперь всякую раздачу можно снабдить пометками, что упростит каталогизацию и поиск торрентов.

Также можно отметить следующие изменения qBittorrent 4.0.0:

Переработана система работы с RSS.

Новый интерфейс для работы со списком заблокированных IP-адресов.

Расширены настройки libtorrent.

Добавлена возможность указания места хранения конфигурационных файлов. Поддержка работы в Portable-режиме.

Добавлена возможность установки лимита раздачи по времени сидирования.

В новой версии qBittorrent есть еще масса менее заметных усовершенствований, которые будут полезны продвинутым пользователям, занимающимся постоянной раздачей больших объемов файлов и которым требуется тонкая настройка программы. Это, и масса улучшений для веб-интерфейса, и ряд новых тонких настроек, и исправление массы редких ошибок.

Это обновление — очень хороший повод познакомиться с этим торрент-клиентом — он может понравиться больше, чем прочие программы подобного толка. Это уж точно.