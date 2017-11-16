Обновление Telegram — хранилище важных сообщений и отправка фото альбомами

Выпущено обновление популярного мессенджера Telegram для операционных систем Android и iOS.

Это обновление включает в мессенджер несколько приятных улучшений, делая программу еще удобнее.

В новой версии появилась функция сохранения сообщений. Теперь любое сообщение можно сохранить в специальный раздел, который выглядит как окно обычного чата. Это нужно для хранения важных сообщений, которые больше не придется искать, в случае, когда они понадобятся. Конечно, раньше можно было посылать сообщения самому себе и иметь схожее по функциональности хранилище, но новая функция встроена в контекстное меню и гораздо более удобна. Новинка расположена в общем списке чатов и на боковой панели Telegram.

Функция хранения важных сообщений Отправка фото/видео альбомами

Другое улучшение коснулось отправки фотографий и видеороликов. Теперь их можно группировать в альбомы по 10 штук. Кроме того, появилась возможность выбора порядка отправления фотографий.

Улучшена функция поиска. Теперь поиск публичных каналов и ботов стал удобнее - простой поиск выдаст список найденных каналов и ботов, отсортированный по популярности.

Также в эту версию включена возможность закрепления важных сообщений администраторами каналов, чтобы те были всегда на виду.

Обновление доступно только для мобильных версий (Android и iOS). Версия Telegram для компьютера не обновилась.