Firefox 57 для Android — новая версия с новым интерфейсом и переходом на WebExtensions

Вместе с релизом Firefox 57 для компьютеров, выпущено обновление для Android-версии браузера.

Обновление мобильной версии является не таким громким и заметным, как обновление версии для компьютера, но так же очень важным событием. По большому счету, и то, и другое — часть одного проекта и большинство пользователей используют их параллельно для синхронизации данных.

Как и в Firefox для компьютера, в мобильной версии повышена скорость работы браузера. Наверное, это не так заметно, как в настольной версии, однако и в Firefox для Android произведен ряд внутренних улучшений, которые благотворно влияют на производительность, потребление ресурсов и общую стабильность работы браузера.

Первое, на что обратит внимание пользователь, это новый интерфейс. Обновлено как оформление, которое стало заметно свежее и современнее, так и структура интерфейса.

Функциональных изменений достаточно много. К примеру, в вертикальной ориентации экрана, миниатюры сайтов компонуются по 2-е в ряд, а не по одной, как раньше. Также для большего удобства добавлены новые опции. Например, в главное меню включена возможность добавления просматриваемого сайта на страницу новой вкладки, а также меню «Поделиться» для отправки ссылки другим пользователям.

Обновленная страница новой вкладки Новый экран выбора вкладки

В Firefox 57 для Android переработана страница новой вкладки: теперь список миниатюр сайтов формируется как из часто посещаемых пользователем, так и, рекомендуемых на основе истории посещений, сайтов. Внешний вид страницы новой вкладки также выглядит свежее и удобнее. Также там помещается больше элементов, за счет сокращения их размера.

Другое важное изменение касается WebExtensions. Опять же, как и в версии для компьютера, в мобильном браузере упразднена поддержка расширений, написанных на XUL. Теперь поддерживаются только расширения, основанные на WebЕxtensions.

Там есть еще несколько улучшений и изменений:

Теперь декодирование воспроизводимого видео отключается, если вкладка отправляется на задний план. Воспроизведение видео возобновляется, как только вкладка снова становится активна.

Добавлена возможность блокировки отслаивания даже в не приватных сессиях.

Реализована автоматическая активация приватного режима на совместимых клавиатурах.

Реализована возможность прокрутки длинных адресов в адресной строке.

Исправлены проблемы в безопасности.

Если у пользователя уже установлен Firefox для Android, то он обновится самостоятельно в течение пары дней. Также, в Google Play, по-прежнему, может висеть старая версия — нужно немного подождать.

Напомню, что наряду с Android-версией, о которой тут речь, состоялся релиз Firefox 57 для компьютера. Обязательно познакомьтесь с ним.