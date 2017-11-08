Opera 49 — очень богатое обновление с массой нововведений

Вышла новая версия браузера Opera.

В этот раз, у разработчиков получилось особенно богатое обновление — в Opera 49 включен целый набор заметных улучшений, которые могут понравиться пользователям. Как и ряд предыдущих версий, это обновление дает еще более четкое понимание имиджа браузера Opera, его отличие от конкурентов и стремление разработчиков угодить широкой массе пользователей. Речь о постоянно расширяемом наборе дополнительных функций, которые востребованы массовой аудиторией и возможности настройки большинства аспектов браузера в простом и понятном казуальному пользователю режиме.

Во-первых, в Opera 49 расширен инструмент создания скриншотов. Теперь там есть несколько инструментов для редактирования и украшения полученных скриншотов. Среди прочего, туда добавили функцию получения снимка с веб-камеры, для его включения в редактируемый скриншот. Если это кажется чем то излишним, то инструменты для мелкого редактирования окажутся очень кстати: стрелка для заострения внимания на конкретном месте снимка, замазка для скрытия конфиденциальной информации, карандаш для подчеркивания — нужные и полезные инструменты. Конечно, туда добавили вездесущие стикеры — это для веселья. Понятно, что скрины со вставленными снимками лица и стикерами создаются не в качестве заметки для самого себя, а будут отправлены в мессенджеры, для чего там тоже есть удобная возможность.

Редактирование скриншотов в Opera 49

Изменения коснулись настройки браузера. Теперь, в правом верхнем углу «Экспресс-панели», вместо раздела с настройками самой «Экспресс-панели», располагается раздел «Простая настройка», в котором собрана масса различных опций, влияющих на внешний вид браузера и его поведение. Это выглядит просто и доступно.

Новое меню настроек браузера

Другим нововведением является поддержка VR-гарнитур при просмотре видео с углом обзора 360°. Теперь браузер знает об установленных в системе OpenVR-гарнитурах, типа Oculus Rift, HTC Vive и подобных, и, если пользователь находится на странице, на которой размещено 360-видео, в верхней части окна плеер появится специальный значок, нажав на который начнется воспроизведение прямо через гарнитуру. При этом, обзор осуществляется поворотом головы и нет необходимости в управлении с помощью мыши и клавиатуры. Кстати говоря, просмотр через гарнитуру возможен не только видео с углом обзора 360°, но и обычных роликов. В общем, еще одна функция, которая может заставить скачать Opera 49.

На панель мессенджеров добавлен ВКонтакте. Напомню, что это функция боковой панели для быстрого доступа к популярным мессенджерам — компактное окно с веб-клиентом сервисов ВКонтакте, Telegram, Facebook Messenger и WhatsApp.

Мессенджер ВКонтакете

Еще одним небольшим, но очень полезным улучшением Opera 49 является возможность менять местами иконки расширений на главной панеле браузера. Раньше это было невозможно и расширения располагались в порядке их установки. Изменение выглядит пустяковым, но на практике будет очень даже полезным.

Улучшенный раздел «История» меню браузера «O» — еще одно небольшое улучшение браузера. Теперь там ведется глобальная история просмотра страниц, общая для всех окон браузера. Кроме того, закрытое окно с группой вкладок будет отображаться как один элемент для удобства восстановления всей сессии.

Нужно отметить и небольшие изменения для режима «Приватный просмотр». Теперь окно браузера не перекрашивается в темное оформление, а меняется цвет только адресная строки, что и дает понять пользователю, что он находится в нестандартном режиме просмотра. Также изменена картинка, встречающая пользователя при переходе в этот режим.

А еще в новой версии Opera есть ряд оптимизаций для лучше работы на экранах высокой четкости, поддержка новых валют функцией конвертирования различных величин и множество внутренних исправлений.