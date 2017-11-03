Emsisoft Anti-Malware 2017.10 — очередное обновление легкого антивируса

Выпущено очередное регулярное обновление антивируса Emsisoft Anti-Malware.

Это небольшое, но полезное обновление программы включает несколько новых настроек, улучшает совместимость с операционной системой и содержит несколько оптимизаций.

Начиная с этого выпуска, дистрибутив Emsisoft Anti-Malware доступен также в виде веб-установщика и установщика в формате MSI. Первый позволит немного сократить трафик при загрузке программы, так как загружается не полный дистрибутив, а лишь необходимое, а второй — лучше, чем стандартный exe-установщик, подойдет при развертывании программы в сетях. Эти варианты доступны на сайте разработчика.

Главное окно Emsisoft Anti-Malware

Курс на упрощение, взятый в последнее время разработчиком, продолжает давать свои плоды. В новую версию добавлена пара дополнительных, несложных настроек. Добавлена опция для базовой настройки производительности работы сканера. Это простая настройка, которая позволяет выбрать между скоростью сканирования и ресурсоемкостью — быстро и с нагрузкой или медленнее, но без влияния на остальную систему. Настройка проста и позволяет выбрать режим в один клик. Другой новой настройкой является опция для включения и отключения интеграции программы с «Центром обеспечения безопасности» операционной системы Windows.

В этой версии реализовано использование зашифрованного соединения (SSL) для всех типов коммуникаций с сервером, что улучшит внутреннюю безопасность приложения. Также отмечается повышеная производительность процесса обновления программы.

Кроме того, это обновление улучшает совместимость с Windows 10 Fall Creators Update, исправляет проблемы совместимости с приложениями Microsoft Office, а также содержит мелкие оптимизации и устраняет ошибки.

Пользуясь случаем нужно сообщить, что, начиная с предыдущей версии, упразднена редакция Emsisoft Internet Security. Это была популярная версия, которая к основному функционалу Emsisoft Anti-Malware добавляла полноценный фаервол. Разработчики заявили, что считают его лишним и ничем не превосходящим встроенный фаервол Windows, который, за последнее время, был значительно улучшен и исключили функцию, а вместе с ней и отдельную версию программы. Такие вот дела.