SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
03.11.2017

Emsisoft Anti-Malware 2017.10 — очередное обновление легкого антивируса

Выпущено очередное регулярное обновление антивируса Emsisoft Anti-Malware.

Это небольшое, но полезное обновление программы включает несколько новых настроек, улучшает совместимость с операционной системой и содержит несколько оптимизаций.

Начиная с этого выпуска, дистрибутив Emsisoft Anti-Malware доступен также в виде веб-установщика и установщика в формате MSI. Первый позволит немного сократить трафик при загрузке программы, так как загружается не полный дистрибутив, а лишь необходимое, а второй — лучше, чем стандартный exe-установщик, подойдет при развертывании программы в сетях. Эти варианты доступны на сайте разработчика.

Главное окно Emsisoft Anti-Malware
Главное окно Emsisoft Anti-Malware

Курс на упрощение, взятый в последнее время разработчиком, продолжает давать свои плоды. В новую версию добавлена пара дополнительных, несложных настроек. Добавлена опция для базовой настройки производительности работы сканера. Это простая настройка, которая позволяет выбрать между скоростью сканирования и ресурсоемкостью — быстро и с нагрузкой или медленнее, но без влияния на остальную систему. Настройка проста и позволяет выбрать режим в один клик. Другой новой настройкой является опция для включения и отключения интеграции программы с «Центром обеспечения безопасности» операционной системы Windows.

В этой версии реализовано использование зашифрованного соединения (SSL) для всех типов коммуникаций с сервером, что улучшит внутреннюю безопасность приложения. Также отмечается повышеная производительность процесса обновления программы.

Кроме того, это обновление улучшает совместимость с Windows 10 Fall Creators Update, исправляет проблемы совместимости с приложениями Microsoft Office, а также содержит мелкие оптимизации и устраняет ошибки.

Пользуясь случаем нужно сообщить, что, начиная с предыдущей версии, упразднена редакция Emsisoft Internet Security. Это была популярная версия, которая к основному функционалу Emsisoft Anti-Malware добавляла полноценный фаервол. Разработчики заявили, что считают его лишним и ничем не превосходящим встроенный фаервол Windows, который, за последнее время, был значительно улучшен и исключили функцию, а вместе с ней и отдельную версию программы. Такие вот дела.

Скачать Emsisoft Anti-Malware

Пробная версияРазмер: 229 МбОС: WindowsСтабильная версия

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Комментарии
* Простите за Disqus. Скоро тут будут нормальные комменты, а не это недоразумение.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

AIMP 4.50 — обновление плеера: интерфейс с поддержкой 4K и многое другое

CCleaner 5.36 — не совсем рядовое обновление чистильщика системы

Total Commander 9.10 — обновление самого популярного файлового менеджера

Google Chrome 62 — новая версия с рядом внутренних улучшений

Обновление Telegram — русская версия, геолокация в реальном времени и аудиоплеер

OpenOffice 4.1.4 — совсем небольшое обновление бесплатного офисного пакета

avast! 17.7.2314 — новая версия с функцией контроля веб-камеры

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

Касперский

CCleaner

Total Commander

WinRAR

AIDA64