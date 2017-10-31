AIMP 4.50 — обновление плеера: интерфейс с поддержкой 4K и многое другое

Вышла новая версия популярного аудиоплеера AIMP. Это довольно крупное обновление с массой различных улучшений как внутри плеера, так и внешних.

Одним из ключевых нововведений AIMP 4.50 является поддержка экранов с высоким разрешением и различной настройкой масштаба операционной системы. Это значит, что теперь плеер будет прекрасно выглядеть и масштабироваться на самых современных экранах с разрешением вплоть до 4K. Все будет четко, гладко, исчезнет размытость, которую можно было усмотреть в предыдущих версиях плеера. Базовый скин сохранил свое оформление и выглядит как прежде, но теперь строится на основе набора независимых текстур и поддерживает 3 схемы масштаба: 100%, 150% и 200%, а прочие эмулируются на уровне движка.

Другим важным улучшением является поддержка форматов WebM и Matroska Audio. Для них используется новый плагин, который основан на наборе свободных библиотек FFmpeg, благодаря чему и реализована работа с контейнерами WebM, MKA и MPEG-DASH, что позволяет воспроизводить аудиофайлы в форматах .webm, .mka и аудио с сервиса Youtube. Это еще один веский повод скачать AIMP.

Интерфейс AIMP 4.50 теперь с поддержкой 4K

Новая версия аудиоплеера повышает общее качество и удобство работы с программой. В самые разные функции аудиоплеера добавлены небольшие дополнительные опции, как реализующие небольшие нововведения, так и для упрощения доступа к тем или иным возможностям программы. По большому счету, это обновление затрагивает массу функций и является еще одним обновлением, которое повышает общее качество программы.

Небольшим, но очень полезным нововведением этого обновления AIMP является возможность продолжения воспроизведения плейлиста с места, на котором прослушивание было приостановлено. Допустим, пользователь слушает плейлист, например, аудиокнигу, состоящую из набора файлов, потом переходит в другой плейлист, а по возвращению, прослушивание продолжается с того самого файла и места, где оно было остановлено. Еще одним небольшим, но приятным удобством является опция для отката прослушивания аудиозаписи на 5 секунд назад, после длительной паузы (более 15-ти секунд). Опять же, пригодится, при прослушивании аудиокниг.

Другие изменения затронули «Фонотеку». Во-первых, теперь функция основана на собственном решении разработчика (раньше использовалось SQLite), что позволило повысить производительность работы и скорость индексирования базы в разы. Во-вторых, в «Фонотеку» включены новые поля, добавлены опции для быстрого сброса фильтров сортировки и удаления статистики отдельных файлов и т. п.

Мини-плеер AIMP для украшения новости

Произошел ряд изменений в функциях работы с текстами песен. Теперь, на уровне скин-движка, поддерживается поиск текстов песен в интернете, а также осуществляется управление и их отображение. Также реализован API для расширения этих возможностей. В базовой настройке тексты песен ищутся по тегам аудио-файла и в файлах, расположенных рядом с аудиозаписью. Также важно уточнить, что теперь поддерживается 3 типа файлов с текстами: .txt, .lrc и .srt. Кроме того, в базовый скин включено новое отдельное окно с полной информацией о воспроизводимом файле.

На самом деле, в аудиоплеер AIMP добавлено еще множество небольших удобств в разные функции программы. Улучшен доступ к поиску файлов по плейлистам и фонотеке, добавлены новые поля в редактор тегов, включена парочка небольших улучшений в аудиоконвертер (отображение статистики после конвертирования и автоматическое закрытие программы), включены новые интерфейсы для работы плагинов и многое другое. Полный список изменений есть на сайте разработчика.

AIMP 2.60 для Android

Также, пару дней назад, обновилась и версия AIMP для Android. Там тоже появилась масса функциональных улучшений, как схожих с Windows-версией, так и специфичных для платформы. В программу добавлена поддержка Android O, улучшена функциональность звукового движка, расширена поддержка гарнитуры, улучшена общая функциональность плеера и доработаны функции взаимодействия с плейлистами. Кроме того, упразднена поддержка устройств с процессорами ARMv6. Читайте подробности на официальном сайте разработчика программы.