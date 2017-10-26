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26.10.2017

CCleaner 5.36 - не совсем рядовое обновление чистильщика системы

Вышла новая версия программы CCleaner, самой популярной утилиты для очисткти компьютера от ненужных и мусорных файлов.

Обновление этой программы случаются довольно часто и, почти всегда, имеют характер сервисного обновления, которое лишь немного улучшает функциональность существующих инструментов.

Эта версия CCleaner немного отличается от стандартных обновлений. В ней пересмотрены некоторые типы файлов, подлежащих удалению при автоматической очистке.

К примеру, теперь, по умолчанию, не удаляются последние документы пользователя, MRU-файлы, результаты встроенного антивируса и MRU-файлы программы Microsoft Office.

Тоже самое касается и функции очистки данных браузеров. Данные текущего сеанса программ Microsft Edge, Chrome/Chromium, Firefox, Operaи Safari по умолчанию не удалятся. Также стоит отметить обновление правил очистки браузеров Firefox, Google Chrome, Opera и прочих Chromium-браузераов.

Все вышеописанное направлено на сохранность файлов, которые нужны многим пользователям и удаление которых может лишить их нужной информации. Тем не менее, как и прежде, можно поставить галочку в списке файлов подлежащих очистке, тем самым, дав согласие на их утилизацию.

Еще одно изменение касается безопасности программы. В программу добавлена новая функция срочного обновления CCleaner (Emergency Updater), которая будет присылать критические обновления безопасности. Это связано с сентябрьским инцидентом и поможет обезопасить программу от проблем с подменой программы, как это было пару месяцев назад.

Скачать CCleaner 5.36

БесплатноРазмер: 9.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CCleaner 5.36 (Portable)

БесплатноРазмер: 8.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать CCleaner Pro 5.36

Пробная версияРазмер: 9.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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