Total Commander 9.10 — обновление самого популярного файлового менеджера

Выпущена финальная версия Total Commander 9.10, очередное обновление самого популярного файлового менеджера для операционной системы Windows.

Предыдущая версия программы была выпущена более года назад. Это обновление направлено на улучшение совместимости с последними версиями операционной системы Windows, добавление ряда дополнительных удобств и исправление различных ошибок. Всем пользователям Total Commander рекомендуется обновиться.

Список основных изменений Total Commander 9.10:

Интерфейс:

Реализована совместимость с обновлением операционной системы Windows 10 Fall Creators Update (в основном касается Microsoft Onedrive).

Реализована корректная работа Total Commander с несколькими экранами, каждый из которых имеет разную плотность точек (DPI). Это работает только в Windows 10 Fall Creators Update и будущих обновлениях ОС.

Добавлена возможность настройки сглаживания шрифтов. Можно установить сглаживание как в системе, антиалайзинг или Cleartype. Конфигурация доступна только через редактирование параметра [Configuration]: FontQuality=0 в файле wincmd.ini.

Добавлена поддержка новых переменных, описанных на сайте Microsoft.

Файловые операции:

В диалог создания новой директории добавлена возможность выбора и использования шаблонов.

Теперь команда создания нового каталога («F7») может использовать те же шаблоны, что и функция группового переименования.

Теперь «Shift+F4 Правка» включает меню с шаблонами, такими же, как и функция группового переименования.

Теперь «Shift+F4 Правка» также работает и в архивах, FTP-директорией и с плагинами.

Добавлена новая опция «Everything» для подсчета свободного места, занимаемого всеми подкаталогами.

Во встроенный распаковщик 7-Zip добавлена поддержка работы в фоновом режиме.

Добавлена поддержка прокрутки с выбором текста на сенсорных экранах.

Добавлена поддержка имен в кодировке юникод у изображений, загружаемых через программу Irfanview (требуется версия Irfanview поддерживающая юникод).

В функцию сравнения по содержимому добавлена новая настройка для двоичного режима (8-ми до 32-х байт).

В функцию группового переименования файлов добавлен новый шаблон, вставляющий текущие дату и время.

Кроме того, это обновление устраняет множество незначительных ошибок и недоработок, что повышает стабильность работы программы.