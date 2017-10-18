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18.10.2017

Google Chrome 62 — новая версия с рядом внутренних улучшений

Вышла новая стабильная версия браузера Google Chrome.

В этой версии почти нет внешних функциональных изменений. Как обычно, новая версия включает массу внутренних усовершенствований. Опытные пользователи понимают, что это и есть достоинство Google Chrome — постоянное улучшение и расширение внутренних механизмов браузера, что позволяет делать более сложные и функциональные сайты.

Так… У Google был план ввода мер по маркировке небезопасных сайтов специальными оповещениями пользователя. Была запланирована очередность постепенного ввода различных мер и, начиная с Google Chrome 62, вводится их очередная порция. Теперь сайты, работающие по незащищенному протоколу HTTP, будут иметь предупреждающую пометку в адресной строке еще в 2-х случаях. Дополнительная плашка «Не защищено» перед адресом сайта будет появляться, если пользователь вводит данные, а также при посещении любых страниц, посещаемых в режиме «Инкогнито».

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В этой версии значительно улучшен Network Quality Estimator API. Это позволяет веб-приложениям получать информацию о параметрах сетевого соединении пользователя. Если раньше это была теоретически вычисленная информация, то теперь предоставляются реальные и более надежные данные, которые измеряются в реальном времени. Все это нужно для того, чтобы разработчик мог адаптировать отдаваемый контент, в соответствии с качеством соединения и, например, демонстрировать менее сложную версию веб-приложения пользователям низкоскоростного соединения.

Другим улучшениям Google Chrome 62 является поддержка технологии работы со шрифтами OpenType Font Variations. (OpenType Variable Fonts). Такие шрифты могут содержать значительно более широкие технические данные и сделать шрифты более гибкими в плане стилистической настройки, а также, что очень важно для скорости, более компактными. По сути, это дает быстрые и широко настраиваемые шрифты. Остается добавить, что эта технология была разработана совместно Microsoft, Google, Apple и Adobe и будет поддерживаться повсеместно.

Еще одним нововведением этого выпуска является возможность захвата медиапотоков из элементов HTML Media с помощью Media Capture из DOM Elements API. Это позволяет, используя метод captureStream(), полностью управлять потоковым контентом: манипулировать, записывать, отправлять и производить прочие операции.

И да, там еще 5 десятков прочих менее крупных улучшений. К правило, это расширение различных API и поддержка новых свойств разных веб-технологий. Также в новой версии исправлена масса ошибок, в том числе 35 потенциальных проблем в безопасности браузера.

Скачать Google Chrome 62 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 62 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 62 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 62 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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