Обновление Telegram — русская версия, геолокация в реальном времени и аудиоплеер

Выпущено важное обновление для мобильной версии Telegram.

Во-первых, это первая версия, включающая русский язык интерфейса. Постоянному пользователю программы пользы немного, однако отсутствие русской локализации отпугивало начинающих пользователей и немного мешало популяризации сервиса. Кстати говоря, вместе с этим, запущена платформа локализации для создания новых переводов и улучшения уже существующих. Любой желающий может принять участие в переводе, инициировав новую локализацию или предложив более удачные формулировки терминов в уже существующих переводах.

Очень интересным улучшением является возможность делиться с собеседниками своим местоположением, которое будет обновляться в реальном времени. Это относится к функции отправки своих геолокационных данных и, кроме обычной метки на карте, позволяет отправить метку, которая будет постоянно обновляться. То есть, собеседник или все пользователи группового чата будут видеть, где находится пользователь в данный момент. Это очень удобно для координации встреч или для оповещения о своем местоположении заинтересованных лиц. Можно установить промежуток времени, сколько будет работать отслеживание: 15 минут, 1 час или 8 часов.

Геолокация в Telegram Геолокация в Telegram 2

Другим интересным улучшением является обновленный, более удобный, аудиоплеер. Теперь слушать музыку прямо в Telegram стало еще удобнее. Попробовать переработанные функции плеера можно на специальном канале, содержащим набор музыки: @cctracks.

Обновленный аудиоплеер в Telegram

Небольшие улучшение коснулись групповых чатов. Теперь сообщения от администраторов помечаются значком «admin». Также теперь администраторам супергрупп доступны настройка, которая регулирует видимость истории чата новыми участниками.

Это обновление Telegram доступно только для мобильных версий программы.