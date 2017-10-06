OpenOffice 4.1.4 — совсем небольшое обновление бесплатного офисного пакета

Компания Apache Software Foundation выпустила обновление свободного офисного пакета OpenOffice.

Обновление не ахти какое крупное и не включает значительных изменений. Однако, обновить программу, несомненно стоит, так как это рекомендуемое разработчиком обновление, а предыдущая версия была выпущена целый год назад.

В OpenOffice 4.1.4 обновлены некоторые локализации, а также, входящие в состав программы, словари. Обновлен, вот числе, словарь русского языка.

Также новая версия устраняет несколько ошибок: исправлена проблема, при которой было невозможно выбрать другой набор иконок, кроме базового; устранен сбой при применении стиля для нового текстового документа; исправлена невозможность выбора в настройках среды Java Runtime Environment. Также там есть менее значительные исправления.

А еще там обновлены упоминания разработчика, а точнее вставлено фирменное перо, логотип Apache. Больше никаких изменений за год, прошедший со времен выпуска предыдущей версии, не было.