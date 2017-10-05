avast! 17.7.2314 — новая версия с функцией контроля веб-камеры

Вышла новая версия популярного антивируса avast!.
Самым заметным нововведением этой версии является функция защиты веб-камеры от несанкционированного доступа. Новая функция так и называется «Защита веб-камеры» и существует только в версии avast! Premier, самой функциональной редакции антивируса. Новинка позволяет использовать камеру доверенным программам, в то время, как все остальные приложения будут нуждаться в разрешении пользователя на доступ к камере. Это защищает пользователя от шпионажа, из-за захвата доступа к камере хакерами.
Конечно, это не так надежно, как хардварная защита, в виде кусочка ПВХ-изоленты на глазке камеры, так что SLO.ru рекомендует сочетать эти 2 решения. Найти новую функцию можно в разделе «Приватность».
Другим небольшим, но полезным улучшением, который необходимо выделить, является поддержка платежных карт функцией «Пароли».
Также в этой версии обновлен интерфейс функций «SecureLine VPN» и «Карантин», а последний был также еще и перемещен в меню «Защита» для более удобного доступа.
Другие улучшения avast! 17.7:
- Теперь исключения в функции «Подлинность сайтов» могут быть добавлены и через функцию исключений «Веб-экран».
- Оптимизирована производитеьность для более продуктивной работы программы на компьютерах с процессором AMD Ryzen.
- Исправлены ошибки.
Как обычно, можно обновить avast! через новый дистрибутив или он обновится самостоятельно в течение нескольких ближайших дней.