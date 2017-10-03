VLC 2.5 для Android — крупное обновление мобильного видеоплеера

VideoLAN Organization — компания, знаменитая разработкой VLC Media Player, выпустила крупное обновление для Android-версии своего медиаплеера.

Новых версий VLC для Android не было больше года. Все это время разработчики трудились, результатом чего стало это значительное обновление. Обновления коснулись всех аспектов программы: улучшен интерфейс, предприняты очень важные внутренние изменения, переработаны некоторые функции, добавлена поддержка полезных технологий и многое другое.

Во-первых, в новой версии уделено много внимания интерфейсу плеера. В общем и целом, это подтяжка старого, удобного интерфейса, с небольшим обновлением оформления и включением ряда дополнительных удобств, в виде небольших функций. Кроме прочего, стоит отметить следующие улучшения: изменения в работе миниатюр роликов, немного изменено отображение плейлистов, добавлена возможность выбора нескольких элементов (например, для составления плейлиста), улучшена страница с информацией о файле и т. п. Другие небольшие улучшения касаются режимов воспроизведения музыки и Android TV, в которых теперь, в качестве фона, отображается размытая обложка воспроизводимого трека. Интерфейс стал немного более динамичным, современным и удобным.

Главное окно медиатеки VLC для Android

Очень важные изменения предприняты внутри плеера. Главным нововведением является новая медиа-библиотека, которая анализирует место хранения файлов и управляет базой данных. Все это формирует библиотеку и создает надлежащую структуру. Проще говоря, это дает гораздо большие возможности для построения медиа-библиотеки файлов, чем старая, использовавшаяся ранее система, которая была способа лишь на запоминание файлов и их мета-данных. Как итог, новая система построения списков воспроизведения работает гораздо быстрее, а результаты поиска более релевантные запросам.

Добавлена функция картинка-в-картинке, что позволяет воспроизводить видеоролик в оконном режиме. Соответствующая настройка позволяет продолжать воспроизводить видеоролик в оконном режиме, а в случае с ауди — в фоне. По умолчанию функция отключена, а ее активация находится в расширенных настройках плеера.

Функция картинка-в-картинке Улучшенный поиск

Улучшена система поиска. Теперь можно начать поиск в текущем разделе и это сразу отфильтровывает список роликов. Также есть глобальный поиск по всем разделам и медиатекам, который доступен в отдельном окне. Кроме того, теперь система поиска поддерживает голосовой поиск.

Еще одной новой особенностью является поддержка видео с углом обзора 360 градусов. Там, в том числе, поддерживается управление точкой обзора с помощью прокрутки пальцами.

В этой версии есть еще множество прочих улучшений: улучшена поддержка некоторых форматов (в том числе VP8/9/10 в MP4), совместимость с Android Auto, поддержка Chrome OS, поддержка DayNight-режима Android, повышение громкости аудио в видеороликах, пользовательские пресеты для эквалайзера, новые типы нажатия для пропуска треков и т. п.