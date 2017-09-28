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28.09.2017

Firefox 56 - с функцией создания скриншотов и улучшенными настройками

Состоялся релиз новой версии браузера Firefox. В эту версию добавлен инструмент создания скриншотов, улучшен раздел настроек браузера и предприняты прочие улучшения.

В Firefox 56 добавлена функция создания скриншотов. Данная функция была доступна довольно давно, но в тестовом виде. Теперь же это полностью базовая возможность.

Можно создавать скриншот всего окна, видимой части страницы или области, которую определяет пользователь. Полученные снимки сохраняются на компьютер или отправляются в облачное хранилище, после чего ими можно поделиться с другими пользователями. Также умная функция отлично ориентируется в верстке страницы и умеет выделять отдельные объекты, что крайне удобно.

Функция создания скриншотов
Функция создания скриншотов

В Firefox 56 улучшены настройки браузера:

  • В настройки добавлена форма поиска, которая позволяет быстро найти нужные опции.
  • Реорганизованы разделы настроек для упрощения ориентирования в них.
  • Переписаны описания некоторых настроек, чтобы быть более понятными.
  • Изменены варианты сбора данных, в соответствии с обновленным положением о приватности и стратегии сбора информации.

Другим полезным улучшением является измененное поведение браузера при работе с видео и аудио. Теперь фоновая вкладка, содержащая мультимедиа-контент, не начинает автоматическое воспроизведение. Воспроизведение начнется как только пользователь обратиться к вкладке.

Другие изменения Firefox 56

  • Заменены конвертеры кодировки символов на новую Encoding Standard-совместимую реализацию, написанную на Rust.
  • Добавлена поддержка аппаратного ускорения для AES-GCM.
  • Обновлен протокол Safe Browsing до версии 4.
  • Сокращен размер загружаемого файла обновления на 20%.
  • Улучшена безопасность при проверке загружаемых обновлений.
  • В инструменты веб-разработчика добавлен макет для работы с CSS Grid.

Скачать Firefox 56 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 32.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 56 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 56 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 56 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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