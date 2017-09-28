Firefox 56 - с функцией создания скриншотов и улучшенными настройками

Состоялся релиз новой версии браузера Firefox. В эту версию добавлен инструмент создания скриншотов, улучшен раздел настроек браузера и предприняты прочие улучшения.

В Firefox 56 добавлена функция создания скриншотов. Данная функция была доступна довольно давно, но в тестовом виде. Теперь же это полностью базовая возможность.

Можно создавать скриншот всего окна, видимой части страницы или области, которую определяет пользователь. Полученные снимки сохраняются на компьютер или отправляются в облачное хранилище, после чего ими можно поделиться с другими пользователями. Также умная функция отлично ориентируется в верстке страницы и умеет выделять отдельные объекты, что крайне удобно.

Функция создания скриншотов

В Firefox 56 улучшены настройки браузера:

В настройки добавлена форма поиска, которая позволяет быстро найти нужные опции.

Реорганизованы разделы настроек для упрощения ориентирования в них.

Переписаны описания некоторых настроек, чтобы быть более понятными.

Изменены варианты сбора данных, в соответствии с обновленным положением о приватности и стратегии сбора информации.

Другим полезным улучшением является измененное поведение браузера при работе с видео и аудио. Теперь фоновая вкладка, содержащая мультимедиа-контент, не начинает автоматическое воспроизведение. Воспроизведение начнется как только пользователь обратиться к вкладке.

Другие изменения Firefox 56