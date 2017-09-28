Firefox 56 - с функцией создания скриншотов и улучшенными настройками

Состоялся релиз новой версии браузера Firefox. В эту версию добавлен инструмент создания скриншотов, улучшен раздел настроек браузера и предприняты прочие улучшения.
В Firefox 56 добавлена функция создания скриншотов. Данная функция была доступна довольно давно, но в тестовом виде. Теперь же это полностью базовая возможность.
Можно создавать скриншот всего окна, видимой части страницы или области, которую определяет пользователь. Полученные снимки сохраняются на компьютер или отправляются в облачное хранилище, после чего ими можно поделиться с другими пользователями. Также умная функция отлично ориентируется в верстке страницы и умеет выделять отдельные объекты, что крайне удобно.
В Firefox 56 улучшены настройки браузера:
- В настройки добавлена форма поиска, которая позволяет быстро найти нужные опции.
- Реорганизованы разделы настроек для упрощения ориентирования в них.
- Переписаны описания некоторых настроек, чтобы быть более понятными.
- Изменены варианты сбора данных, в соответствии с обновленным положением о приватности и стратегии сбора информации.
Другим полезным улучшением является измененное поведение браузера при работе с видео и аудио. Теперь фоновая вкладка, содержащая мультимедиа-контент, не начинает автоматическое воспроизведение. Воспроизведение начнется как только пользователь обратиться к вкладке.
Другие изменения Firefox 56
- Заменены конвертеры кодировки символов на новую Encoding Standard-совместимую реализацию, написанную на Rust.
- Добавлена поддержка аппаратного ускорения для AES-GCM.
- Обновлен протокол Safe Browsing до версии 4.
- Сокращен размер загружаемого файла обновления на 20%.
- Улучшена безопасность при проверке загружаемых обновлений.
- В инструменты веб-разработчика добавлен макет для работы с CSS Grid.