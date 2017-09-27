VMware Workstation 14 — новая версия системы виртуализации с рядом улучшений

Компания VMware выпустила новую версию своей системы виртуализации VMware Workstation. Новинка включает ряд обновлений для лучшей совместимости с новым софтом и железом, а также расширяет некоторые возможности при детальной настройке системы.

Все знают, что эта программа позволяет создавать и запускать виртуальные системы на компьютере пользователя. Каждая виртуальная система имеет свои собственные ресурсы и представляет собой полноценный, хоть и виртуальный, компьютер. Самое важное, что виртуальная машина имеет свою собственную, полноценную и полностью функциональную операционную систему. Это нужно, в первую очередь, для тестирования программного обеспечения, но может использоваться как угодно.

В VMware Workstation 14 обновлена поддержка операционных систем, а точнее, реализована полная совместимость с их последними обновлениями. Microsoft Windows 10 Fall Update и Windows Server 2016 могут выступать в качестве хостовых или гостевых операционных систем. Также добавлена совместимость с обновлениями следующих операционных систем: Ubuntu 17.04, Fedora 26, CentOS 7.4, RHEL 7.4, Debian 9.1, Oracle Linux 7.4, SLE 12 SP3, OpenSUSE 42.3 (эти системы могут выступать только в роли гостевых). Кроме того, реализована поддержка Virtualization Based Security (VBS) для гостевых операционных систем Windows 10. Доступны такие функции, как Microsoft Device Guard и Credential Guard.

Главное окно VMware Workstation 14

Разумеется, в этой версии улучшена и поддержка аппаратной части системы. Включена совместимость с новейшими процессорами, в том числе Intel Kabylake и AMD Ryzen. Реализована поддержка UEFI Secure Boot для виртуальных систем, что повышает безопасность. Кроме того, включен виртуальный контроллер Virtual NVMe для быстрого доступа к SSD (с поддержкой тестирования vSAN).

В VMware Workstation 14 улучшено управление сетями. Новые настройки сети позволяют симулировать определенные ситуации, которые будут полезны при тестировании. К существовавшим ранее функциям регулировки задержки и потери пакетов добавлена настройка расстояния и качества сети. Это требуется для проверки отказоустойчивости тестируемых приложений. Также туда добавлены прочие дополнительные опции, например, настройка имен виртуальных сетевых адаптеров и т. п.

Расширенные настройки сетевого адаптера

Добавлена функция сканирования виртуальных машин для обновления ресурсов. Поддерживаются системы размещенные как на локальных дисках и USB-носителях, так и удаленные. Добавлена поддержка операций с электропитанием и просто включением/отключением систем для хостов vSphere ESXi. Удаленное управление поддерживает такие операции, как выключение, перезагрузка, отключение, прямо из VMware Workstation.

Улучшена поддержка OVF/OVA. Реализован новый мастер для развертывания vCenter Server Appliance для последующего тестирования. Поддерживаются VCSA 6.0 и 6.5.

И это еще не все. Кроме прочего, в новой версии предпринято множество разнообразных улучшений: добавлены мелкие удобства, реализована автоматическая очистка диска виртуальной системы, обновлен интерфейс на основе GTK+ 3 для GNU/Linux, исправлены ошибки и т. п.

Как обычно, VMware Workstation выпускается в 2-х версиях: Pro — полнофункциональная версия со всеми возможностями и Player — бесплатная версия, способная только запускать уже созданные виртуальные системы.