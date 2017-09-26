Opera 48 — с функцией создания скриншотов и улучшенным конвертером

Вышла финальная версия браузера Opera 48. Это интересное обновление с набором любопытных улучшений: расширенный конвертер, инструмент для создания скриншотов и масса мелких усовершенствований.

Теперь в браузере Opera тоже есть функция создания скриншотов. Как и в других браузерах, это позволяет создавать скриншоты как всей видимой области, так и определенной части экрана. Создать снимок можно нажатием на новую иконку боковой панели, через специальный пункт меню «O» или с помощью горячих клавиш «Ctrl+Shift+5». При обращении к функции пользователь может выделить определенную область, снимок которой нужно получить. Также вверху есть кнопка для создания скриншота всего экрана. Полученный снимок можно сохранить на локальный диск или скопировать в буфер обмена. Все очень просто и доступно.

Функция создания скриншота

В Opera 48 улучшен и значительно расширен встроенный конвертер. Если раньше это был конвертер валют, то теперь это конвертер самых разных величин. Если на каком-то сайте указано значение длины в непонятных, рядовому пользователю, футах, то легко и просто его сконвертировать в родные метры. Поддерживается множество различных величин: расстояние, вес, объем, скорость и температура. Можно конвертировать мили в километры, футы в метры, галлоны в литры и т. д. Это также работает и со временем: можно выделить 6:00 PST и получить 17:00 — понятное, местное время.

Это работает для всех величин так же, как и раньше с валютой: пользователь выделяет значение, в появившемся меню отображается преобразованная величина.

Недавно про эту функцию забавно писали в блоге разработчика: «Еще одна причина отказаться от калькуляторов и математических навыков — Opera сделает все за вас». И верно: большинству пользователей лень конвертировать унции в миллиметры в голове или обращаться к стороннему калькулятору, так что такое удобство будет весьма кстати любознательным пользователям. Слава роботам!

Конвертер в действии

Небольшой, но любопытной новой возможностью Opera 48 является функция удаления определенных предложений при наборе адреса в адресной строке. Теперь всякую подсказку можно удалить — для этого у каждого пункта есть специальная кнопка.

В этой версии немного реорганизовано меню «O». Для лучшей логики, изменен порядок пунктов главного меню, а также перераспределены пункты некоторых подменю. К примеру, все функции, связанные с закладками, помещены в меню «Закладки».

Кроме того, в Opera 48 улучшено отображение некоторых иконок, в том числе, в темной теме оформления. Также там присутствует ряд исправлений, к примеру, снижена нагрузка на процессор при работе с картами (Google Maps или Яндекс.Карты) с отключенным аппаратным ускорением. Ну и стоит уточнить, что движок Chromium обновлен до версии 61.0.3163.49.