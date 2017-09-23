Firefox Focus 2.0 — теперь с поддержкой вкладок

Mozilla выпустила Firefox Focus 2.0 — новую версию мини-браузера для мобильных устройств, который направлен на повышение информационной безопасности пользователя. В новую версию включена функциональность вкладок.

Firefox Focus — это дополнительный веб-браузер с повышенным упором на приватность и анонимность. Программа не является полнофункциональным браузером и не рассчитана на полноценный серфинг. Там нет закладок, менеджера паролей, функции поиска по странице и прочих удобств. Все функции ориентированы на посещение сайтов в приватном режиме — браузер не запоминает никаких действий и включает набор функций, направленных на блокировку различных трекеров, отслеживающих действия пользователя.

Подразумевается, что Firefox Focus будет использоваться для открытия присланных пользователю ссылок. Также можно просто открыть браузер и посетить пару сайтов, не оставляя следов, а потом вернуться к привычному серфингу в обычном браузере. В общем, программа рассчитана на параллельную работу с основным браузером.

Главное окно Firefox Focus Настройки браузера Firefox Focus

В Firefox Focus 2.0 добавлена поддержка вкладок. То есть, добавлена возможность открытия нескольких сайтов параллельно, в рамках одной сессии. Нововведение может быть удобно, хотя для тех целей, которым служит Focus совсем необязательно.

Может показаться, что это нововведение приближает функциональность программы к стандартному браузеру, но это совсем не так. Из-за специфики программы, открытие более 1-й вкладки не совсем традиционно. Там вообще нет кнопки для создания новой вкладки. Создать ее можно только переходом по ссылке из внешнего приложения — сайт откроется в новой вкладке, если уже есть ранее открытые. Также можно открыть новую вкладку при длинном клике (нажать и подержать) на ссылку. Тогда появится контекстное меню, в котором и будет выбор открытия сайта в новой вкладке.

Также там есть еще некоторые внутренние изменения, которые не касаются функциональности браузера, а связаны с Android SDK и совместимостью с системой.