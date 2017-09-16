Sublime Text 3 — долгожданный релиз популярного редактора кода

Выпущена финальная версия Sublime Text — очень популярного текстового редактора для программистов. Этот релиз — долгожданное событие: тестирование 3-й версии началось в далеком 2013 году и завершилось только теперь.

Sublime Text — это мощнейший текстовый редактор, рассчитанный на программистов, вебмастеров и других разработчиков. Считается очень качественным инструментом, способным удовлетворить полный спектр нужд, даже очень требовательного программиста. Это благодаря мощному функционалу и массе дополнительных удобств. Эту программу любят пользователи, не смотря на то, что она платная (может работать вечно в триал-режиме), что не типично для редакторов кода.

Основное окно Sublime Text

Sublime Text 3 — это сотни улучшений, которые коснулись абсолютно всех аспектов программы. Даже разработчик, в официальном блоге проекта, затрудняется кратко изложить основные изменения. А дело тут в том, что это по-настоящему крупное обновление, которое улучшает все аспекты программы. Конечно, это все еще тот же Sublime Text, который и был, просто качественно новый и более функциональный.

В общем и целом: обновленный интерфейс с поддержкой высокого разрешения, значительно повышенная производительность всех операций, измененное поведение некоторых функций, улучшенная интеграция с операционной системой, новый движок подсветки синтаксиса, расширенный API (теперь плагины на Python 3, работающий вне основного процесса), масса улучшений различных функций и новые возможности.

Производительность — отдельный аспект, улучшение которого всегда важно. В новой версии Sublime Text уделена масса внимания скорости работы программы: сокращено время запуска, повышена скорость интерфейса, сокращено время загрузки файла, повышена скорость работы операций поиска и замены, ускорены многие операции, сокращено потребление ресурсов.

Кроме прочего, стоит отметить улучшенную работу со шрифтами и цветовыми схемами, значительно улучшенную проверку орфографии, доработанную функцию поиска с заменой, функцию Goto Definition (быстрый переход).

Эта новость похожа на набор общих слов, однако только в таком формате можно объять несколько сотен важных улучшений, которые были включены в программу за 4 года интенсивной разработки. В общем, всем пользователям Sublime Text необходимо обновляться.