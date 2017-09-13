iTunes 12.7 - новая версия медиацентра от Apple. Теперь без AppStore

Компания Apple выпустила значительное обновление своего медиацентра iTunes (программы для доступа к различному медиа-контенту, его каталогизации и воспроизведения).

Главным изменением этой версии является полное удаление из iTunes сервиса AppStore (магазин приложений для всяких устройств от Apple). То есть, в программе больше нет возможности доступа к этому сервису. Если раньше, пользователь мог скачать нужные ему приложения на компьютер, а потом синхронизироваться с внешним устройством, то теперь такой возможности нет. Проще говоря, доступ в AppStore стал возможен только с самих мобильных устройств.

Интерфейс iTunes

В общем, получается, что если раньше iTunes был сервисом для предоставления любого контента, то теперь он ориентирован только на мультимедиа: фильмы, музыка, шоу, подкасты и т. п., как это было придумано изначально.

С одной стороны, процент пользователей, нуждающихся в AppStore на десктопе, был очень мал и большинству, просто-напросто, не нужен. С другой стороны - былая возможность отката к предыдущим версиям установленных приложений стала проблемой. Также можно придумать еще несколько нечастых ситуаций, к примеру, со старыми устройствами, которым повредят эти меры. Большинством пользователей AppStore в iTunes был давно не востребован и лишь попусту занимал место.

Кроме того, из iTunes также удалены книги и рингтоны.

Другие изменения в iTunes

Реализована возможность синхронизации программы с устройствами с операционной системой iOS 11, финальная версия которой выйдет в самое ближайшее время.

Другими изменениями iTunes 12.7 являются перенос содержимого iTunes U в раздел «Подкасты», а интернет-радио на боковую панель музыкальной библиотеки.