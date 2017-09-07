Google Chrome 61 — новая версия с поддержкой новых технологий

Выпущена новая стабильная версия популярнейшего браузера Google Chrome.

Это обновление содержит ряд внутренних улучшений и обязательно заинтересует вебмастеров и разработчиков сторонних приложений. Новая версия не включает явных функциональных улучшений, однако содержит важные новые технологии, которые, в самом ближайшем будущем, позволят сделать интернет еще более функциональным.

Важным нововведением Google Chrome 61 является Payment Request API, который служит для платежей на сайтах. Это открытый и кросс-браузерный стандарт, который призван улучшить пользовательский опыт покупок в интернете. Позволяет разработчикам реализовать стандартный способ платежа, вместо трудоемкого заполнения, не всегда понятной, платежной формы сайта. Пользователь может сохранять все платежные данные прямо в браузере и их не придется вводить вручную при каждой новой покупке. Говорят, что это безопасно, удобно и независимо от платежной системы, которой пользуется покупатель.

Поддержка модулей JavaScript — еще одно нововведение. Это позволяет разработчикам устанавливать ряд зависимостей между скриптами, что дает возможность связывать только нужные скрипты. Поддержка модульной системы загрузки скриптов осуществляется через новый элемент script type=module. В общем, это позволяет упорядочить скрипты и повысить скорость работы.

Еще одним улучшением Google Chrome 61 является поддержка WebUSB. Новый API дает возможность повысить безопасность и упростить взаимодействие браузера с некоторыми сложными периферийными устройствами, подключенными к компьютеру через порт USB.

В версию для Android добавлена поддержка Web Share API, который предоставляет пользователям удобный способ делиться контентом. Это интересное нововведение позволяет разработчикам включать в свои сайты возможность вызова пользователем стандартного диалога операционной системы Android с набором приложений, в которые можно отправить понравившийся контент (например, в клиенты социальных сервисов). В общем, это может быть удобнее, чем стандартные кнопки шаринга социальных сетей.

Другим улучшением Android-версии является автоматический переход в полноэкранный режим просмотра видео при повороте телефона в горизонтальное положение. То есть, пользователь запускает ролик на YouTube держа телефон в вертикальном положении, а при повороте в горизонтальную ориентацию, видео не остается в оконном режиме, а автоматически переходит в полноэкранный.

На самом деле, там есть еще множество менее значительных внутренних улучшений. Это и обновление некоторых API, и расширенная поддержка различных свойств CSS, и целый набор небольших улучшений поддержки всяких веб-технологий. Кроме того, в этой версии исправлено 22-ве потенциальные проблемы в безопасности браузера.