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04.09.2017

Обновление Telegram — с индикатором ответов и выбором любимых стикеров

Выпущено очередное обновление мессенджера Telegram. В этой версии: удобное взаимодействие с ответами на сообщения, быстрый выбор любимых стикеров и масса мелких улучшений. Номера версий: для компьютера — 1.1.21, для телефона — 4.3.

Пользователей этого выпуска ждет несколько новых удобств, связанных с ответами собеседников на их сообщения. Это касается ответов с цитированием и упоминаний имени пользователя в чате. Для этого придуман новый значок «@», который будет появляться, как в списке чатов, сигнализируя о наличии ответов на сообщения, так и в самом чате, давая возможность быстрого перехода к таким сообщениям. Нововведение не шибко крупное, однако в быту очень полезное, особенно, если речь о крупных сообществах, с большой аудиторией и массой сообщений.

Новый индикатор ответов на сообщения
Новый индикатор ответов на сообщения

Добавлена возможность составлять список избранных стикеров, что позволяет формировать группу любимых стикеров пользователя. Они будут располагаться в самом вверху списка стикеров, что удобно для частого обращения к ним. Для этого нужно нажать на сам стикер в окне чата и, в зависимости от устройства, пометить звездочкой (в версии Telegram для телефона) или обратиться к пункту «Add to Favorites» (в версии Telegram для компьютера). Кстати, это работает только если у пользователя более 5-ти наборов стикеров.

Выбор любимых стикеров
Выбор любимых стикеров

Еще одним улучшением, которое касается владельцев крупных групп, является возможность создания официального набора стикеров группы, которым смогут пользоваться все ее участники, без необходимости добавления их в свой набор. Для активации функции требуется, чтобы в группе было более 100-а участников.

В Android-версии переработан раздел приглашения друзей в Telegram. Теперь те пользователи, которых еще нет в Telegram, но у которых есть друзья в Telegram будут перечислены вверху списка кандидатов на приглашение.

Еще одним небольшим, но полезным нововведением является индикатор качества связи, который отображается при голосовых звонках.

Также там есть еще несколько небольших улучшений. Например, при пересылке сообщения, можно выбрать несколько получателей одним долгим нажатием, а также значительно повышена скорость синхронизации при большом количестве сообщений во многих активных чатах. Кроме того, в этой версии реализована поддержка трансляций сервиса Twitch.

Скачать Telegram 1.1.21 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.1.21 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.1.21 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.1.21 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 4.3 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram 4.3 для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

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