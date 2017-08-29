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29.08.2017

Kaspersky Free 2018 — релиз русской версии бесплатного антивируса

Лаборатория Касперского выпустила русскую версию своего бесплатного антивируса Kaspersky Free 2018. Веб-установщик программы опубликован на FTP разработчика, но официального объявления пока не последовало.

Английская версия бесплатного Касперского была доступна довольно давно, а вот версия для русскоязычных пользователей подоспела только теперь.

Интерфейс главного окна. Корона — недоступная функция
Интерфейс главного окна. Корона — недоступная функция

Kaspersky Free является бесплатной версией в линейке антивирусных программ от Лаборатории Касперского. Программа распространяется даром, но включает лишь базовую защиту, которая способна обезопасить от различных вирусов, некоторых вариантов фишинга и нехороших сайтов. Конечно, этот продукт не способен уберечь пользователя от многих прочих бед, но от большинства напастей убережет. Более полную защиту могут обеспечить коммерческие версии из той же, 2018-й линейки продуктов. Они были выпущены с месяц назад. Почитать об этом событии можно в отдельной новости.

Новое в Kaspersky Free 2018

  • Реализована защита от заражения компьютера во время перезагрузки системы.
  • В «Веб-Антивирус» включена новая категория опасных сайтов «Рекламные сайты», которые могут распространять нежелательные программы.
  • Повышена скорость работы некоторых сценариев установки программы и таких операций, как первый запуск программы, первое обновление базы и программных модулей.
  • Повышен лимит времени, которое проходит между выходом компьютера из режима сна и отображением сообщений об устаревшей базе и модулях.

Программа распространяется в вид веб-установщика. После установки потребуется скоротечная регистрация прямо в интерфейсе программы.

Скачать Kaspersky Free 2018

БесплатноРазмер: 2.25 МбОС: WindowsСтабильная версия

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