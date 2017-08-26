Simplenote — простая программа для ведения заметок

Это регулярная рубрика «Познакомьтесь». Сегодня у нас в гостях Simplenote — очень простой органайзер, программа для хранения заметок.

Simplenote позволяет создавать и хранить, а также синхронизировать заметки между всеми устройствами пользователя. Можно сделать запись на компьютере, а она будет доступна и на ноутбуке, и на телефоне. Это простой и, что очень важно, бесплатный инструмент, который содержит лишь базовый функционал и не включает дополнительных, часто лишних, функций.

Программа отлично подходит для того, чтобы быстренько записать мысль, случайно услышанное смешное слово или составить список продуктов перед походом в магазин — вот те нужды, на которые ориентирован Simplenote. Хотя программу можно использовать и для более масштабных целей. Разработчики очень аккуратно относятся к функциональности и интерфейсу — простой интерфейс и отсутствие чрезмерной функциональности — принцип разработчиков.

Интерфейс Simplenote для Windows

Можно скачать Simplenote для Windows, GNU/Linux, Mac, Android, iOS, а также пользоваться обычным веб-интерфейсом через браузер. Так как заметки постоянно синхронизируются с сервером, то все записи пользователя доступны отовсюду. При отсутствии соединения с интернетом они также будут доступны.

Важно упомянуть функцию совместной работы над заметкой с другими пользователями сервиса. Через общий материал можно, к примеру, согласовать с друзьями космонавтами порядок планет для последующей колонизации или составить с семьей список покупок перед походом в универсам. Также есть возможность поделиться заметкой через специальную ссылку.

Версия для Android Опять версия для Android

В Simplenote все очень просто. По умолчанию, заметка полностью текстовая, но есть опция для активации поддержки форматирования по правилам Markdown. И это все. О вставке графических изображений или прочих дополнительных материалов и речи нет. Но это совсем не минус — именно так и должен выглядеть простой инструмент, на который обратит внимание определенная аудитория.

Интерфейс тоже элементарный: окно с самой заметкой и список всех материалов пользователя. Там еще есть система тегов, поиска по заметкам, а также экспорт архива в набор обычных текстовых файлов.

В общем, если функциональность монстров типа Evernote кажется избыточной, если нужно просто набить несколько строк на память, и если не нужны никакие дополнительные функции, то Simplenote может стать отличным выбором — программа полностью оправдывает свое название и справляется со своим назначением на 100%.