Atlantis Word Processor 3.0 — новая версия с новым интерфейсом

Выпущено крупное обновление текстового процессора Atlantis Word Processor. Теперь с новым интерфейсом и улучшенной форматной кистью.

Atlantis Word Processor — это полнофункциональный текстовый процессор, программа для создания, редактирования и чтения офисных документов (поддерживает DOCS и ODF). Вполне сопоставим с мощными текстовыми процессорами из составов крупных офисных пакетов. Поддерживает все базовые функции форматирования документа, шаблоны и стили, проверку орфографии, мощный буфер обмена, поиск с автозаменой и все такое прочее. Также там есть масса сопутствующих функций для продуктивной работы. Пользователи не поверят, но размер этого текстового процессора 2.6 Мегабайта. И это в современном мире, где качественная фотография занимает в 3 раза больше места.

Новый интерфейс Atlantis Word Processor 3.0

Это обновление представляет новый интерфейс. Более современный, но, по-прежнему, простой, со значительно более продуманной структурой элементов управления документом. Теперь верхнее меню делится на 7 разделов, где четко сгруппированы функции, относящиеся к определенной категории: файл, редактирование, шрифт, параграф, вставка, режим просмотра и инструменты. Также там есть контекстно-зависимый раздел, содержание которой зависит от контента, к которому обратился пользователь. При обращении к любой из новых панелей появляется раскрывающееся меню, с полным перечнем содержащихся функций. И да, интерфейс стал симпатичнее. Вот такие вот дела.

Новая панель инструментов

Кроме нового интерфейса, в Atlantis Word Processor улучшен инструмент «Format Brush» (форматная кисть). Этот инструмент сохраняет набор правил форматирования определенного элемента и дает возможности применить его к другим элементам. Благодаря ряду улучшений поведения инструмента, работа с ним стала намного более простой, интуитивно понятной и эффективной. К примеру, имея 2 по-разному отформатированных элемента, пользователь выбирает первый и обращается к форматной кисти, после чего применяет все форматирование и ко второму элементу в один клик.

Еще одним небольшим улучшением является подсветка тревожным красным цветом вкладок с несохраненными документами на панеле вкладок.