Acronis True Image 2018 — новая версия комплекса для резервного копирования

Компания Acronis, которая последние 15 лет широко известна своими программами для работы с жестким диском, выпустила Acronis True Image 2018 — новую версию мощного комплекса для резервного копирования.

Acronis True Image 2018 является мощнейшим инструментом резервного копирования. Программа позволяет делать бэкапы как отдельных файлов, так и всей системы, как на локальный компьютер, так и в облако. SLO.ru знает, что больше всего пользователям нравится возможность создания копии системного диска со всем установленным софтом: операционной системой, драйверами и прикладными программами. Получается полностью рабочая копия системы, которую можно восстановить из бэкапа в любой момент. Это позволяет избегать долгой переустановки системы рядовым пользователем, а уж администратор компьютерной сети может сэкономить до половины жизни (зависит от числа подконтрольных систем). Скачайте Acronis True Image, программа позволит создавать резервные копии файлов, папок и дисков, сохраняя на любые носители или в облачное хранилище. И все это с широким набором настроек и сопутствующих функций.

Главное окно программы

Новое в Acronis True Image 2018

Улучшена функция создания копии активного диска, без необходимости перезагрузки или использования загрузочного носителя. То есть, теперь можно создать копию работающей системы и загрузить ее с нового носителя. Увы, пользователь не может протестировать эту функцию — в пробной версии программы она недоступна.

В состав Acronis True Image 2018 входит обновленный Acronis Active Protection 2.0. Эта технология позволяет защититься от программ-вымогателей, которые шифруют файлы и требуют выкуп за расшифровку и восстановление доступа. Также эта функция позволят ликвидировать последствия деятельности таких программ. В программу включена новая панель мониторинга активности и управления рядом возможностей функции Active Protection. Также, теперь в Active Protection улучшена совместимость со сторонними антивирусами, например, со встроенным антивирусом Windows.

Окно Acronis Active Protection

Добавлена функция конвертирования резервных копий системы в формат виртуальных жестких дисков Microsoft Hyper-V (VHDX). Такие образы можно использовать для проверки работоспособности образа или даже полноценно работать через системы виртуализации типа VirtualBox, VMWare Workstation и других на любых компьютерах.

Улучшен мастер создания загрузочных носителей. Добавлена возможность создания загрузчика на основе WinPE, что может решить некоторые проблемы, в том числе и с конфигурацией драйверов.

Значительно улучшена статистическая информация. Теперь информация о всех событиях наглядно отображается в новых вкладках интерфейса. Статус резервной копии (в процессе или готовый), информация о содержащихся файлах в бэкапе и информация о событиях. Все это наглядно и понятно.

Статистика работы Acronis True Image

Другие улучшения:

Произведено несколько небольших улучшений в интерфейсе программы, в том числе немного улучшена навигация и перерисованы некоторые элементы. Самым заметным является возможность доступа к списку мобильных устройств через список резервных копий и вызов контекстного меню правым кликом мыши.

Добавлена возможность создания резервной копии мобильного устройства на NAS.

Ускорено обновление резервных копий новыми и изменившимися файлами.

Повышена скорость восстановления системы и отдельных файлов, хранящихся в облачном хранилище Acronis Cloud. Это стало возможно благодаря поддержке WAN.

Добавлена возможность приостановки резервного копирования при питании от батареи ноутбука.

Поддерживаются все операционные системы от Windows 7 SP1 до Windows 10 Anivesary Edition. Также стоит упомянуть, что программа недорогая — от 1700 рублей за лицензию на один компьютер без облачного хранилища.