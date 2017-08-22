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22.08.2017

Backblaze — безлимитный сервис резервного копирования

Познакомьтесь! Backblaze — это безлимитный сервис резервного копирования и хранения любых файлов в интернете. Этот сервис довольно популярен за рубежом, а вот в русском сегменте сети практически неизвестен. Эта заметка познакомит пользователей с этим сервисом и его клиентской программой.

В отличие от популярных облачных сервисов, Backblaze заточен под долгосрочное хранение информации, а не на синхронизацию туда-сюда и обмен файлами с другими пользователями. Функциональность клиентской программы и веб-интерфейса направлены на простое хранение и восстановление в случае утраты драгоценной информации. В клиентской программе нет традиционной папки, которая отображала бы хранилище и давала возможность копировать файлы в обе стороны, так что скачать файл из бэкапа на локальный компьютер без использования веб-интерфейса не получится.

Backblaze предоставляет неограниченный объем пространства — убойный аргумент в его пользу в глазах пользователей. У этого сервиса есть всего один тарифный план — 5 долларов в месяц — уплатив которые, пользователь может загружать сколько угодно информации. К примеру, у Google Drive и Яндекс.Диск множество разнообразных тарифных планов, в том числе и весьма недешевых, но ни один из них не даст больше 5 Тб, что уж говорить о безлимитном облаке. Также важно уточнить, что у Backblaze нет никаких ограничений на формат и размер загружаемых файлов.

Окно клиента Backblaze
Главное окно программы

Понятно, что редкий пользователь освоит даже террабайт пространства, тем более, что поддерживается лишь бэкап одного компьютера. Однако, нужно учитывать, что цена всегда одна и получается очень даже выгодно. В общем, Backblaze подойдет тем пользователям, кто хочет делать резервную копию целых дисков системы, чтобы не беспокоиться о возможной поломке диска и утрате файлов.

Сама компания ведет деятельность с 2007 года и является довольно известной, особенно в кругах компьютерных деятелей. Дело тут не только в популярности самого сервиса, а в ежегодной публикации отчетности о надежности жестких дисков, которыми пользуется сервис для предоставления услуг. Эти отчеты считаются весьма авторитетными и на них ссылаются уважаемые публицисты.

А это веб-интерфейс Backblaze
Опции

Клиентская программа проста и не должна вызвать трудностей. Пользователь устанавливает программу на компьютер и она автоматически или по команде пользователя делает бэкап хоть отдельных файлов, хоть всей системы. В интерфейсе имеется целый ряд соответствующих настроек, которые помогут произвести нужные изменения. Клиент только сохраняет файлы, но не умеет восстанавливать. Для операций восстановления есть веб-интерфейс, в котором можно выбрать файлы, которые нужно скачать на локальный компьютер.

Есть там и минусы. Очевидных функциональных минусов не замечено, а вот перевод веб-интерфейса на русский язык просто отвратителен. Интерфейс клиентской программы не очень современен, хотя прост и понятен. Пользователю может не нравится то, что после установки программы, сразу же начинается автоматическое резервное копирование файлов, без всякого спроса пользователя. Его, конечно, можно остановить, но неплохо бы разработчикам предупреждать пользователя о действиях такого рода. Но это, на самом деле, мелочи.

Скачать Backblaze 5.0.0.109

БесплатноРазмер: 6.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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