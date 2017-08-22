Backblaze — безлимитный сервис резервного копирования

Познакомьтесь! Backblaze — это безлимитный сервис резервного копирования и хранения любых файлов в интернете. Этот сервис довольно популярен за рубежом, а вот в русском сегменте сети практически неизвестен. Эта заметка познакомит пользователей с этим сервисом и его клиентской программой.

В отличие от популярных облачных сервисов, Backblaze заточен под долгосрочное хранение информации, а не на синхронизацию туда-сюда и обмен файлами с другими пользователями. Функциональность клиентской программы и веб-интерфейса направлены на простое хранение и восстановление в случае утраты драгоценной информации. В клиентской программе нет традиционной папки, которая отображала бы хранилище и давала возможность копировать файлы в обе стороны, так что скачать файл из бэкапа на локальный компьютер без использования веб-интерфейса не получится.

Backblaze предоставляет неограниченный объем пространства — убойный аргумент в его пользу в глазах пользователей. У этого сервиса есть всего один тарифный план — 5 долларов в месяц — уплатив которые, пользователь может загружать сколько угодно информации. К примеру, у Google Drive и Яндекс.Диск множество разнообразных тарифных планов, в том числе и весьма недешевых, но ни один из них не даст больше 5 Тб, что уж говорить о безлимитном облаке. Также важно уточнить, что у Backblaze нет никаких ограничений на формат и размер загружаемых файлов.

Главное окно программы

Понятно, что редкий пользователь освоит даже террабайт пространства, тем более, что поддерживается лишь бэкап одного компьютера. Однако, нужно учитывать, что цена всегда одна и получается очень даже выгодно. В общем, Backblaze подойдет тем пользователям, кто хочет делать резервную копию целых дисков системы, чтобы не беспокоиться о возможной поломке диска и утрате файлов.

Сама компания ведет деятельность с 2007 года и является довольно известной, особенно в кругах компьютерных деятелей. Дело тут не только в популярности самого сервиса, а в ежегодной публикации отчетности о надежности жестких дисков, которыми пользуется сервис для предоставления услуг. Эти отчеты считаются весьма авторитетными и на них ссылаются уважаемые публицисты.

Опции

Клиентская программа проста и не должна вызвать трудностей. Пользователь устанавливает программу на компьютер и она автоматически или по команде пользователя делает бэкап хоть отдельных файлов, хоть всей системы. В интерфейсе имеется целый ряд соответствующих настроек, которые помогут произвести нужные изменения. Клиент только сохраняет файлы, но не умеет восстанавливать. Для операций восстановления есть веб-интерфейс, в котором можно выбрать файлы, которые нужно скачать на локальный компьютер.

Есть там и минусы. Очевидных функциональных минусов не замечено, а вот перевод веб-интерфейса на русский язык просто отвратителен. Интерфейс клиентской программы не очень современен, хотя прост и понятен. Пользователю может не нравится то, что после установки программы, сразу же начинается автоматическое резервное копирование файлов, без всякого спроса пользователя. Его, конечно, можно остановить, но неплохо бы разработчикам предупреждать пользователя о действиях такого рода. Но это, на самом деле, мелочи.