Notepad 7.5++ — поддержка новых языков программирования

Вышла новая версия Notepad++, самого популярного текстового редактора, программы для разработчиков самых разных направлений. Это не особо крупное обновление, которое, явно, чуть более чем рядовое.

В эту версию включена поддержка подсветки синтаксиса еще 19-ти языков разметки и программирования: ASN.1, AviSynth, Blitz Basic, Csound, Erlang, escript, Forth, FreeBASIC, LaTeX, MMIX, Nimrod, nnCron, OScript, PureBasic, Rebol, реестр, Rust, SPICE, txt2tags.

Добавлен новый пункт меню «Открыть в просмотрщике по умолчанию» (на самом деле, пока этот пункт не переведен на русский язык и выглядит как «Open in Default Viewer»). Новая команда открывает документ из текущей вкладки в текстовом редакторе, который установлен в операционной системе по умолчанию.

В диалогах функции поиска кнопка «Искать» заменила собой кнопки «Искать» и «Искать далее». В прошлых версиях, первая из них искала совпадения в обратную сторону, а вторая по ходу документа. Теперь одна кнопка ищет только вперед, а для обратного направления добавлена новая опция в виде чек-бокса. Также в диалоге поиска реализовано сохранение пустого значения полей «Заменить на» и «Фильтры» до следующего сеанса.

Изменения кнопки поиска в Notepad++

Другие изменения касаются добавления новых параметров запуска программы, а также исправления ошибок и прочих небольших недоработок.

В эту версию Notepad++ не вошло традиционное дополнение «Plugin Manager» (служил для загрузки плагинов). Причина во включении в этот плагин рекламного модуля, что идет вразрез с принципами разработчика, который не раз высказывался против любой рекламы в программах. Встроенную функцию управления плагинами планируется включить в программу в ближайшем будущем.