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14.08.2017

Twitch Desktop App - финальная версия клиента сервиса Twitch

Twitch — популярный сервис стриминга, который специализируется на компьютерных и видеоиграх, выпустил финальную версию клиента для своего сервиса. Эта программа адресована активным зрителям стримов и призвана стать заменой доступу к сервису через обычный браузер. Подразумевается, что нативный клиент будет более удобен, а также даст несколько эксклюзивных функций, которые недоступны через браузер.

Любители игр знают, что именно Twitch держит пальму первенства среди видео-сервисов по числу трансляций на тему игр. Там всегда есть масса эфиров с контентом, способным заинтересовать геймеров. Как правильно, это трансляции с турниров и прочих событий или обычные стримы, проводящиеся игроками. Пользователь выбирает интересующий его стрим из каталога и смотрит происходящее в окне встроенного видеоплеера. Также, как обычно, справа расположена лента чата для общения с ведущим и другими зрителями.

Основной экран Twitch Desktop App
Основной экран Twitch Desktop App

И хотя основной функционал Twitch Desktop App такой же как и при работе с сервисом через браузер, явно видно, что программа стремится сделать зрителя частью сообщества, в котором тот захочет проявлять активность. Во-первых, тут необходима учетная запись (сайтом то можно пользоваться и без нее), а, во-вторых, в приложении есть несколько эксклюзивных функций для общения пользователей между собой. Все это втягивает пользователя в сообщество и делает его активным участником.

Эксклюзивные функции Twitch Desktop App

  • Голосовые и видеозвонки. Программа позволяет осуществлять звонки своим друзьям. Браузерная же версия позволяет только переписываться в текстовом чате.
  • Серверы. Это функция позволяет создать сообщество, с возможностью общения через текстовые и голосовые сообщения. Функция, в первую очередь, нужна владельцам стримов, которые хотят поддерживать сообщество и во время отсутствия трансляций. Это выглядит как чат с рядом дополнительных функций.
  • Темная тема оформления. Возможно, кому-то она покажется важной.
  • Синхронизация списка друзей.
  • Объединение с CurseForge. Фирменный клиент Curse App объединен с Twitch App. Это раздел программы, который включает контент сообщества CurseForge, посвященный модификациям популярных игр.

В общем, скачать Twitch App можно советовать лишь самым активным пользователям сервиса. Программа вряд ли заинтересует тех пользователей, кто заходит на их сайт лишь эпизодически.

Скачать Twitch Desktop App

БесплатноРазмер: 119 МбОС: WindowsСтабильная версия

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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