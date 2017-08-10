Vivaldi 1.11 — новая версия браузера с рядом улучшений

Вышла новая версия браузера Vivaldi. Как обычно, разработчики заботятся о пользователях и расширяют и без того очень богатые настройки программы.

Vivaldi 1.11 включает ряд усовершенствований в некоторых функциях браузера. Улучшен режим для чтения, реализована блокировка воспроизведения анимации изображений, добавлена настройка чувствительности жестов мыши и изменена еще пара мелочей. Сами разработчики позиционируют обновление, как адресованное людям с ограниченными возможностями. Однако, функции, включенные в эту версию, наверняка пригодятся гораздо более широкой аудитории.

В этой версии расширен контроль отображения графических изображений. Добавлена возможность управления воспроизведением анимации картинок в формате GIF. Новый раздел настроек включен в меню «Управление картинками» нижней панели браузера и содержит 3 варианта: воспроизводить анимацию в обычном режиме, не воспроизводить вообще или воспроизвести однократно. В общем, если пользователя раздражает мигание анимированных изображений, то теперь есть отличный способ этого избежать.

Блокировка воспроизведения GIF-анимации

«Режим чтения» — функция, которая убирает с веб-страницы оформление, рекламу и прочие элементы, не относящиеся к статье, получила свою порцию усовершенствований. Теперь там есть конфигурационная панель для настройки отображения страницы (вызывается через иконку в правом верхнем углу). Возможно настроить тип и размер шрифта, ширину блока с текстом и высоту линии, а также цвет фона для повышения контрастности текста.

Меню настроек режима чтения

Еще одной новой настройкой является возможность регулировки чувствительности мыши при работе с браузером жестами. То есть, теперь можно настроить длину жеста для его регистрации и выполнения команды. Соответствующий ползунок, с диапазоном от 5-ти до 100-а пикселей, доступен в настройках.

Совсем небольшим улучшением стала новая настройка отображения кнопок управления миниатюрами «Экспресс-панели». Теперь можно отключить отображение кнопок управления сайтами «Экспресс-панели», появляющихся при наведении мыши на миниатюру сайта. Это позволяет избежать случайного удаления элементов, особенно тех, для которых скрупулезно настраивались пользовательские миниатюры.

Остальные изменения Vivaldi 1.11 повышают стабильность и общее качество работы браузера. Это, в основном, различные исправления обнаруженных в программе ошибок. Особо отмечается исправленная проблема с воспроизведением видео на сайте TED.com.

И да, у Vivaldi изменился логотип. Лично SLO.ru нравился и предыдущий, однако, новый выглядит свежее и современнее.