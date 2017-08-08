Opera 47 — финальная версия с рядом исправлений и небольших улучшений

Вышла финальная версия браузера Opera 47. Это не крупное обновление, а коррекционный выпуск, с набором различных исправлений, в котором, однако, есть несколько небольших функциональных улучшений.
И хотя эта версия совсем не богата на функциональные улучшения, без них тоже не обошлось. В конвертер валют, который, кстати говоря, в следующей версии станет конвертером самых разных величин, добавлено небольшое удобство: при наведении мыши на сконвертированное значение, появляется пункт для его копирования в буфер обмена. Другим улучшением является повышенный лимит восстановления закрытых вкладок с 10-ти до 32-х. А еще, в функцию закладок добавлена возможность экспорта всех закладок пользователя.
Другие улучшения Opera 47:
- Обновлен родительский движок Chromium до версии 60.0.3112.78. Это, в основном, повышает стабильность работы браузера.
- Предприняты небольшие улучшения для открепляемого окошка c видеоплеером.
- Добавлены новые интервалы персональных новостей: 3 и 6 часов.
- В диалоге добавления закладки исправлено ошибочное появление кнопки «Готово» для закладки, которая уже существует, вместо правильной кнопки «Просмотр в закладках».
- Исправлена беда, при которой менеджер закладок не восстанавливал удаленную папку из корзины.
- Файлы с расширением .SCF добавлены в список опасных.
- Исправлены проблемы в локализациях.
Исправлено множество визуальных ошибок:
- Исправлена проблема с отображением темных favicon (иконка сайта на вкладке), при использовании темной темы оформления браузера. Такие иконки просто сливались с интерфейсом и смотрелись плохонько. Теперь это исправлено.
- Исправлена проблема с не контрастным текстом в названиях папок «Экспресс-панели» при использовании темной темы оформления.
- Исправлена проблема с сайтом AirBnB и блокировщиком рекламы, при которой, иногда, ошибочно блокировалась карта.
- Исправлены визуальные аберрации фонового изображения при переключении между видео на YouTube у пользователей Windows 7 с интерфейсом Aero.
- Улучшен контраст элементов интерфейса легкой темы оформления.
- Исправлено мигание адреса.
- Исправлены визуальные ошибки для некоторых элементов интерфейса (иконки, чекбоксы, кнопки…) в разных функциях браузера.
- Исправлены редкие визуальные ошибки и сбои.