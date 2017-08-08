SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
08.08.2017

Opera 47 — финальная версия с рядом исправлений и небольших улучшений

Вышла финальная версия браузера Opera 47. Это не крупное обновление, а коррекционный выпуск, с набором различных исправлений, в котором, однако, есть несколько небольших функциональных улучшений.

И хотя эта версия совсем не богата на функциональные улучшения, без них тоже не обошлось. В конвертер валют, который, кстати говоря, в следующей версии станет конвертером самых разных величин, добавлено небольшое удобство: при наведении мыши на сконвертированное значение, появляется пункт для его копирования в буфер обмена. Другим улучшением является повышенный лимит восстановления закрытых вкладок с 10-ти до 32-х. А еще, в функцию закладок добавлена возможность экспорта всех закладок пользователя.

Другие улучшения Opera 47:

  • Обновлен родительский движок Chromium до версии 60.0.3112.78. Это, в основном, повышает стабильность работы браузера.
  • Предприняты небольшие улучшения для открепляемого окошка c видеоплеером.
  • Добавлены новые интервалы персональных новостей: 3 и 6 часов.
  • В диалоге добавления закладки исправлено ошибочное появление кнопки «Готово» для закладки, которая уже существует, вместо правильной кнопки «Просмотр в закладках».
  • Исправлена беда, при которой менеджер закладок не восстанавливал удаленную папку из корзины.
  • Файлы с расширением .SCF добавлены в список опасных.
  • Исправлены проблемы в локализациях.

Исправлено множество визуальных ошибок:

  • Исправлена проблема с отображением темных favicon (иконка сайта на вкладке), при использовании темной темы оформления браузера. Такие иконки просто сливались с интерфейсом и смотрелись плохонько. Теперь это исправлено.
  • Исправлена проблема с не контрастным текстом в названиях папок «Экспресс-панели» при использовании темной темы оформления.
  • Исправлена проблема с сайтом AirBnB и блокировщиком рекламы, при которой, иногда, ошибочно блокировалась карта.
  • Исправлены визуальные аберрации фонового изображения при переключении между видео на YouTube у пользователей Windows 7 с интерфейсом Aero.
  • Улучшен контраст элементов интерфейса легкой темы оформления.
  • Исправлено мигание адреса.
  • Исправлены визуальные ошибки для некоторых элементов интерфейса (иконки, чекбоксы, кнопки…) в разных функциях браузера.
  • Исправлены редкие визуальные ошибки и сбои.

Скачать Opera 47 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 35.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 47 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 44.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 47 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 41.1 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 47 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 46.3 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Комментарии
* Простите за Disqus. Скоро тут будут нормальные комменты, а не это недоразумение.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Firefox 55 — контроль производительности, поддержка WebVR API и прочее

Познакомьтесь: Typora — редактор текста с поддержкой Markdown

Evernote 6.6 — новая версия с улучшенной работой с таблицами

FastStone Image Viewer 6.3 — новая версия со встроенным видеоплеером

LibreOffice 5.4.0 — крупное обновление свободного офисного пакета

PowerArchiver 2017 — финальная версия архиватора с массой улучшений

Google Chrome 60 — новая версия с внутренними улучшениями

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

Касперский

CCleaner

Total Commander

WinRAR

AIDA64