Opera 47 — финальная версия с рядом исправлений и небольших улучшений

Вышла финальная версия браузера Opera 47. Это не крупное обновление, а коррекционный выпуск, с набором различных исправлений, в котором, однако, есть несколько небольших функциональных улучшений.

И хотя эта версия совсем не богата на функциональные улучшения, без них тоже не обошлось. В конвертер валют, который, кстати говоря, в следующей версии станет конвертером самых разных величин, добавлено небольшое удобство: при наведении мыши на сконвертированное значение, появляется пункт для его копирования в буфер обмена. Другим улучшением является повышенный лимит восстановления закрытых вкладок с 10-ти до 32-х. А еще, в функцию закладок добавлена возможность экспорта всех закладок пользователя.

Другие улучшения Opera 47:

Обновлен родительский движок Chromium до версии 60.0.3112.78. Это, в основном, повышает стабильность работы браузера.

Предприняты небольшие улучшения для открепляемого окошка c видеоплеером.

Добавлены новые интервалы персональных новостей: 3 и 6 часов.

В диалоге добавления закладки исправлено ошибочное появление кнопки «Готово» для закладки, которая уже существует, вместо правильной кнопки «Просмотр в закладках».

Исправлена беда, при которой менеджер закладок не восстанавливал удаленную папку из корзины.

Файлы с расширением .SCF добавлены в список опасных.

Исправлены проблемы в локализациях.

Исправлено множество визуальных ошибок: