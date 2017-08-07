Firefox 55 — контроль производительности, поддержка WebVR API и прочее

Mozilla выпустила финальную версию браузера Firefox 55. Официальное объявление разработчика состоится завтра.

В эту версию включена возможность настройки производительности Firefox через стандартные опции. Это дает возможность включить или выключить аппаратное ускорение и установить количество процессов обработки страниц (рекомендуется 4, но можно использовать от 1-го до 7-ми). Также можно вообще ничего не трогать и положиться на настройки по умолчанию, рекомендованные Mozilla. Все это расположено по следующему пути: «Настройки» > «Основные» > «Производительность».

Настройка аппаратного ускорения и контроль процессов

Еще одним улучшением, касающимся производительности браузера, является, реализованное в этой версии, мгновенное восстановление сессий с большим количеством вкладок.

Поддержка устройств виртуальной реальности через WebVR API — еще одно нововведение Firefox 55. Это значит, что теперь браузер поддерживает различные устройства виртуальной и дополненной реальности: шлемы, очки, гарнитуры — как крутые Oculus Rift, HTC Vive, так и простенькие и недорогие устройства на основе смартфона. Пока речь, конечно, не о виртуальных мирах, где все будут счастливы, а о несложных трехмерных играх, виртуальных экскурсиях по смоделированным объектам и панорамных фотографиях. WebVR API — это стандарт, который разрабатывается совместно с рядом крупных разработчиков и поддерживается всеми популярными браузерами. Множество демок можно найти на сайте WebVR Experiments.

А вот функция создания скриншотов, которая тестировалась в бета-версии, пока не стала базовой и не вошла в релиз. Однако, ей, также как в бета версии, можно воспользоваться, активировав через about:config: extensions.screenshots.system (поменять с true на false). Пользователь получит функцию создания снимков экрана содержимого окна браузера. Полученные снимки можно сохранить на компьютер или отправить в облачное хранилище, после чего можно поделиться ссылкой с другими пользователями. Можно создавать скриншот всего окна, видимой части страницы и области, которую определяет пользователь. Также умная функция отлично ориентируется в верстке страницы и умеет выделять отдельные объекты, что очень удобно.

Функция создания снимков экрана

Другие улучшения Firefox 55:

Теперь боковая панель может быть расположена с правой стороны окна программы (раньше только слева). Эта панель может отображать закладки, журнал посещений или облачные вкладки.

В функцию предварительного просмотра документа перед печатью добавлена функция «Упросить страницу», которая автоматически убирает все лишние элементы с распечатываемой страницы.

Изменения для функции поиска: при поиске через адресную строку доступна панель с перечнем поисковых механизмов; теперь поисковые подсказки включены по умолчанию для пользователей, которые не отключили эту возможность через настройки браузера.

Теперь Flash-контент загружается только после клика пользователем и только по HTTP и HTTPS.

Возвращена белорусская локализация. Напомню, что она была упразднена пару версий назад из-за длительного отсутствия человека, отвечавшего за нее.

Предпринят ряд улучшений в инструментах веб-разработки и улучшена поддержка различных веб-технологий и веб-стандартов.

Также важно упомянуть, что профиль браузера, открытый в 55-й версии нельзя использовать с более старыми версиями программы. То есть, попользовавшись новой версией, нельзя откатиться на более старую. Причина в изменении формата хранения пользовательских данных, который вводится в использование, начиная с этой версии.

Firefox 55 для Android

В версии для Android реализовано масштабирование через двойное нажатие, с последующим сдвигом для изменения пропорций (это нужно при управлении браузером одной рукой). В настройки добавлена опция для использования системного размера шрифта. Также теперь небезопасные сайты больше не могут получать информацию о геолокации пользователя.