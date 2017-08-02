Evernote 6.6 — новая версия с улучшенной работой с таблицами

Выпущено крупное обновление Evernote — самого популярного органайзера, программы, представляющей собой мощнейший инструмент для создания и управления заметками с самым разнообразным содержанием и, что крайне важно, их синхронизации между всеми устройствами пользователя. Новая версия Evernote включает оптимизированный редактор заметок, расширенные инструменты работы с таблицами, удобный просмотр картинок и упрощенный диалог шаринга заметок.

Во-первых, в программе переписан встроенный редактор. Это, в основном, внутреннее улучшение, которое оптимизирует работу базовых функций создания и редактирования заметок. Повышена скорость работы, изменена логика поведения различных операций (копирование/вставка, форматирование элементов…), исправлены незначительные проблемы. В целом, это повышает общее качество работы программы.

Больше всего изменений предпринято в функции работы с таблицами. Этот инструмент позволяет снабжать заметки таблицами с различными данными. Работа с таблицами стала значительно удобнее, благодаря следующим нововведениям:

В ячейки добавлено выпадающее меню с рядом настроек. Например: изменение цвета фона каждой ячейки, изменение размера всей таблицы относительно окна программы, равномерное распределение столбцов таблицы, регулирование выравнивания содержимого ячейки и удаление элементов таблицы.

Реализовано быстрое добавление строк и столбцов в таблицу через новую кнопку (значок +).

Упрощены операции выбора и перемещения элементов таблицы через клик и перетаскивание. Это делает любые операции с таблицей гораздо более удобными.

Добавлена функция копирования нескольких ячеек через их выделение, копирование и вставку в любое место.

Добавлена возможность регулирования ширины одного столбца, не влияя на соседние.

Добавлена возможность горизонтального скроллинга при просмотре больших таблиц. Полоса прокрутки добавлена на саму таблицу и теперь ее просмотр не требует расширения окна программы.

Улучшенная работы с таблицами

Другим заметным улучшением является диалог функции «Поделиться заметкой», который позволяет предложить другим пользователям Evernote просмотреть заметку или поработать над ней совместно. Также доступна возможность создать публичную ссылку, по которой можно предоставить доступ к материалу любым пользователям.

Поделиться заметкой теперь удобнее

Еще одним небольшим, но полезным улучшениям Evernote 6.6 является новый режим просмотра графических изображений, которые содержатся в заметке. Нужно кликнуть на любой графический файл заметки для перехода в новый режим галереи, который позволяет удобно просматривать все картинки, которые есть в текущей заметке.

Также в эту версию включена поддержка смайликов Windows Emoji и исправлены различные ошибки.