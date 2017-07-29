FastStone Image Viewer 6.3 — новая версия со встроенным видеоплеером

Вышла новая версия FastStone Image Viewer — широко популярного и любимого многими бесплатного графического вьювера.

Интересным нововведением этой версии является встроенный плеер для просмотра видео прямо в окне программы. Раньше для просмотра видеороликов использовался внешний плеер. Встроенный видеоплеер скромный и звезд с неба не хватает, он рассчитан на просмотр небольших роликов при работе с коллекцией файлов, а не на полноценное наслаждение киноискусством. То есть, очень удобно вставить флэшку с фотками и видеороликами и посмотреть отснятый материал.

FastStone Image Viewer с видеоплеером

Возможностей у плеера немного, настроек — минимум, но свои прямые обязанности функция исполняет полностью. Кроме прочего, видеоплеер умеет запоминать последнюю позицию воспроизводимого ролика, поддерживает автоматическое воспроизведение следующего видео в текущей папке (после завершения текущего), включает функцию воспроизведения видео в режиме слайд-шоу. Также нужно отметить, что в программе нет встроенных кодеков и используются те, которые уже есть в операционной системе. Конечно, можно по-прежнему использовать внешний видеоплеер — для этого есть соответствующая опция в разделе настроек программы.

Важно не думать, что это нововведение раздувает хороший и функционально лаконичный инструмент, как это иногда бывает, при развитии некоторых программ. На самом деле, это мелочь и всего лишь небольшое удобство, которое делает программу еще удобнее.

Также в этой версии повышено качество отрисовки аннотаций в инструменте рисования, улучшена поддержка MP3-файлов с высоким битрейтом в функции «Слайд-шоу», а также предприняты незначительные улучшения и исправлены ошибки.