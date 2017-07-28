LibreOffice 5.4.0 — крупное обновление свободного офисного пакета

The Document Foundation выпустила очередное крупное обновление свободного пакета офисных программ LibreOffice. Это крупный релиз, который включает множество функциональных улучшений во всех программах пакета, повышает совместимость с документами в форматах Microsoft Office и устраняет различные недоработки.
Ниже указаны ключевые и самые интересные улучшения, которые были предприняты как относительно всего пакета в целом, так и касательно конкретных программ, входящих в состав пакета LibreOffice.
Общие изменения:
- Предпринята масса внутренних оптимизаций и исправлены ошибки.
- Обновлена стандартная цветовая палитра. Базируется на цветовой схеме RYB.
- Улучшен импорт векторной графики в формате EMF (используется в офисных форматах от Microsoft). Это улучшает импорт диаграмм из других офисных программ.
- Улучшена отрисовка импортированных файлов в формате PDF (теперь используется библиотека pdfium).
- Добавлена поддержка ключей OpenPGP для подписи ODF-документов в операционной системе GNU/Linux.
Изменения в Writer:
- Добавлена функция импорта автотекста из шаблонов Microsoft Word (dotx и dotm).
- Теперь фильтр RTF работает со всеми типа свойств.
- Теперь, при вставке маркированных списков, полностью сохраняется их структура.
- Добавлена возможность вставки пользовательского водяного знака через меню «Формат».
- В контекстное меню документа добавлены новые пункты для работы с разделами, сносками и стилями.
- Добавлена новая панель инструментов для работы со стилями («Вид» > «Панель инструментов» > «Форматирование (Стили)»).
- В настройки автозамены добавлен новый параметр: «Применять *жирный*, /курсив/, -зачеркивание- и _подчеркивание_».
Изменения в Calc:
- Добавлена новая функция «Сводная диаграмма». Если данные обновились в Calc, то они обновятся и в диаграмме.
- Добавлены новые команды для работы с комментариями.
- Добавлена возможность управлять командами условного форматирования через клавиши вверх и вниз.
- Добавлено несколько новых опций для защиты от вставки и удаления строк и столбцов.
- Теперь, при экспорте в формат CVS, сохраняются настройки последней операции для последующего применения.
Изменения в Impress/Draw:
- В функцию дублирования объекта добавлена возможность указать дробный угол. Также настройки последнего дублирования сохраняются для последующих операций.
Изменения в Online:
- Повышена производительность.
- Добавлена поддержка адаптивного макета.
- Добавлен новый режим «Только для чтения».
Это далеко не все изменения. Там есть еще масса прочих небольших улучшений в различных функциях, которые, однако, могут оказаться удобными в определенных ситуациях. Также в этой версии незначительно обновлены некоторые API, удалены ненужные интерфейсы, улучшена проверка орфографии некоторых языков, переименована пара пунктов меню, немного изменен SDK и произведено множество прочих небольших изменений. Узнать все подробности можно на официальном сайте разработчика (на русском языке).
Также важно заметить, что LibreOffice 5.4.X является последней веткой разработки, которая совместима с операционными системами Windows XP и Windows Vista.