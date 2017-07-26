PowerArchiver 2017 — финальная версия архиватора с массой улучшений

Состоялся релиз PowerArchiver 2017, самого функционального архиватора с массой дополнительных инструментов. Это очень крупное обновление с набором важных улучшений.

Advanced Codec Pack (формат PA) — самое существенное нововведение. Это набор фильтров и кодеков, которые были созданы как самим, так и сторонними разработчиками с открытым исходным кодом. Все они нацелены на работу с файлами самых разных типов и каждый из которых подойдет лучше чем другие для определенного типа содержания. Сам инструмент сжатия в этот формат включает расширенные опции и предлагает режимы для достижения оптимального эффекта, с учетом формата файла и ряда других параметров. Как это бывает обычно, там есть ориентация на скорость или на степень сжатия. Там же есть и возможность создания собственных профилей сжатия и ряд других удобных инструментов.

Главное окно PowerArchiver 2017

Разработчики отмечают значительно лучшее сжатие при использовании PA, чем другие популярные архиваторы. Например, сжатие файлов в форматах PDF, DOCX и PNG может возрасти на 70%, JPEG на 23%, а файлов в форматах EXE и DLL на 10—15%. Также отмечается и более высокая скорость, чем у некоторых конкурентов.

Кроме того, в новом PowerArchiver произведено множество прочих улучшений, большинство из которых касаются оптимизации поддержки различных форматов архивов и файлов. Также важно отметить полную поддержку 64-битной операционных систем для еще более быстрой работы. Также отмечается улучшенный движок работы с форматом ZIP, оптимизированную скорость работы с форматом 7z, ряд изменений в интерфейсе программы и улучшенную совместную работу с Microsoft Office. Также улучшена работа многих других дополнительных функций.

Окно создания архива

Также стоит отметить, что теперь программа доступна для загрузки и в виде портативной версии, которая может работать с флэшки и для которой не требуется установка на компьютер.

Напоминаю, что PowerArchiver — это не просто архиватор, а довольно мощный инструмент с широким спектром функций и настроек для работы с различными файлами. Программа содержит очень мощные функции для архивации и резервного копирования файлов всех типов (есть оптимизации под разные типы файлов), резервное копирование (в том числе и в облако), запись любых дисков, FTP-клиент и многое другое. Все бы ничего, но программа не дешевая и если пользователем не востребован полный спектр функций, то особого смысла в покупке программы нет.