Google Chrome 60 — новая версия с внутренними улучшениями

Компания Google перевела браузер Google Chrome 60 на стабильный канал разработки. Выпущена первая финальная версия.

Google Chrome 60 включает множество внутренних оптимизаций и улучшает поддержку некоторых веб-технологий и веб-стандартов. Список изменений новинки заинтересует только разработчиков браузеров и различных веб-приложений и сайтов. Большинство изменений новинки направлены на предоставление разработчикам еще более мощных инструментов для создания хороших сайтов.

В новой версии улучшена поддержка загрузки удаленных шрифтов. К примеру, если на сайте используется тяжелый веб-шрифт, то у пользователя медленного интернет-соединения он будет загружаться довольно долго и пока шрифта нет, будут проблемы с отображением текста. Теперь в полной мере поддерживается CSS @font-face с font-display, что позволяет определить, как отображать текст, пока не загрузился необходимый веб-шрифт.

Разработчиков может заинтересовать поддержка Paint Timing API, который служит для предоставления статистических данных загрузки страниц и Credential Management API для работы с данными учетных записей пользователя.

Там есть еще масса улучшений различных API, поддержки некоторых CSS-свойств и т. п. Об этом можно почитать в официальном блоге разработчика.

Кроме внутренних улучшений, заметно и одно внешнее, в версии Google Chrome 60 для Android. Там улучшен раздел очистки пользовательских данных браузера. Раньше там было одно окно со всеми инструментами, а теперь интерфейс поделен на 2-е вкладки. «Основные настройки» — тут содержаться часто используемые функции, например: удаление истории посещения сайтов, куки-файлов, закэшированых данных… Вкладка «Дополнительные» содержит полный спектр инструментов для очистки браузера: удаление паролей, данных для автозапонения веб-форм и настроек браузера.

Также это обновление устраняет 40 проблем в безопасности браузера, о которых сообщило сообщество. Кроме прочего, отмечается 9 проблем с высокой степенью опасности.