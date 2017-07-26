SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
26.07.2017

Google Chrome 60 — новая версия с внутренними улучшениями

Компания Google перевела браузер Google Chrome 60 на стабильный канал разработки. Выпущена первая финальная версия.

Google Chrome 60 включает множество внутренних оптимизаций и улучшает поддержку некоторых веб-технологий и веб-стандартов. Список изменений новинки заинтересует только разработчиков браузеров и различных веб-приложений и сайтов. Большинство изменений новинки направлены на предоставление разработчикам еще более мощных инструментов для создания хороших сайтов.

В новой версии улучшена поддержка загрузки удаленных шрифтов. К примеру, если на сайте используется тяжелый веб-шрифт, то у пользователя медленного интернет-соединения он будет загружаться довольно долго и пока шрифта нет, будут проблемы с отображением текста. Теперь в полной мере поддерживается CSS @font-face с font-display, что позволяет определить, как отображать текст, пока не загрузился необходимый веб-шрифт.

Разработчиков может заинтересовать поддержка Paint Timing API, который служит для предоставления статистических данных загрузки страниц и Credential Management API для работы с данными учетных записей пользователя.

Там есть еще масса улучшений различных API, поддержки некоторых CSS-свойств и т. п. Об этом можно почитать в официальном блоге разработчика.

Кроме внутренних улучшений, заметно и одно внешнее, в версии Google Chrome 60 для Android. Там улучшен раздел очистки пользовательских данных браузера. Раньше там было одно окно со всеми инструментами, а теперь интерфейс поделен на 2-е вкладки. «Основные настройки» — тут содержаться часто используемые функции, например: удаление истории посещения сайтов, куки-файлов, закэшированых данных… Вкладка «Дополнительные» содержит полный спектр инструментов для очистки браузера: удаление паролей, данных для автозапонения веб-форм и настроек браузера.

Также это обновление устраняет 40 проблем в безопасности браузера, о которых сообщило сообщество. Кроме прочего, отмечается 9 проблем с высокой степенью опасности.

Скачать Google Chrome 60 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 60 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 60 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 60 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 60 для Android

БесплатноРазмер: 60 МбОС: AndroidСтабильная версия

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Комментарии
* Простите за Disqus. Скоро тут будут нормальные комменты, а не это недоразумение.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Антивирус Касперского 2018 — новая версия популярного антивируса

PowerArchiver 2017 — финальная версия архиватора с массой улучшений

Google Backup and Sync — новый клиент сервиса Google Drive

Обновление Telegram — медиа через CDN и улучшенный инструмент ретуши

VK Messenger — первая финальная версия мессенджера ВКонтакте

Avast Software приобрела разработчика CCleaner, компанию Piriform

Media Player Classic HC 1.7.13 — возможно последняя версия видеоплеера

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

Касперский

CCleaner

Total Commander

WinRAR

AIDA64