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24.07.2017

Обновление Telegram — медиа через CDN и улучшенный инструмент ретуши

Команда Telegram выпустила новые версии своего замечательного мессенджера для всех поддерживаемых операционных систем (4.2 для мобильных и 1.1.15 для компьютерных). Это обновление направлено на повышение скорости загрузки публичных мультимедиа-данных, включает обновленные инструменты редактирования изображений и содержит ряд менее значительных улучшений.

Во-первых, важно отметить улучшения, произошедшие в самом сервисе. Разработчики сообщают о значительном повышении скорости обработки публичного мультимедиа-контента. Речь о графических изображениях и видео, которые публикуются пользователями в крупных супергруппах и которые доступны очень широкой аудитории. Теперь такой контент будет обрабатываться гораздо быстрее. Это достигнуто за счет использования сторонних CDN-узлов (Content Delivery Network), которые находятся повсюду и позволяют кэшировать контент, что и дает прирост в скорости их последующей отдачи. Это актуально для очень крупных сообществ с десятками и сотнями тысяч пользователей. Разработчики говорят, что в особо сложных ситуациях, скорость получения (отображения в сообществе) мультимедиа-данных может возрасти в несколько раз.

Что касается безопасности, то все передаваемые через CDN данные шифруются, а сам сервер не имеет ключей расшифровки. И да, кэширование данных происходит лишь на некоторое время и касается только публичного, но не приватного, контента.

Улучшения в мобильной версии

В версии для мобильных устройств полностью переработаны инструменты редактирования отправляемых фотографий. Эти инструменты доступны сразу после выбора файла для отправки и позволяют осуществить мелкую коррекцию изображений и добавлять различные эффекты. Теперь это делается гораздо более удобно.

Там же доступна новая важная функция — автоматическое удаление отправленных фотографий и видеороликов. Функция находится в меню инструментов редактирования, в виде иконки часов. Это дает возможность выставить время, по истечению которого, файл самоуничтожится. Отсчет времени начинается с момента просмотра файла получателем. В общем, это очередной инструмент, направленный на улучшение приватности пользователя и работает схоже с секретными чатами.

Обновленные инструменты ретуши
Обновленные инструменты ретуши
Новый пункт Bio в профиле
Новый пункт Bio в профиле

Также в мобильной версии реализована еще одна приятная мелочь: добавлена возможность развертывать окно со стикерами на весь экран (при выборе стикера для отправки). Кроме того, в эту версию включена возможность добавления в профиль краткой информации о себе (Bio). Это рассчитано на указание пользователем своего рода деятельности (до 70-ти символов).

Улучшения в версии для компьютеров

У версии Telegram для компьютера несколько иная специфика и иные изменений:

  • Добавлена поддержка спецсимволов в сообщениях: **жирный текст** и __наклонный текст__. Конечно, это будет работать и на мобильной версии программы, но вряд ли кого-то заинтересует.
  • Реализовано более удобное получение и отправка ссылки на сообщение в супергруппах.
  • Добавлена возможность поиска участника супергруппы по имени.
  • Для администраторов добавлена возможность поиска участника канала по имени.
  • Для администраторов добавлена функция поиска по логам действий.
  • Для администраторов добавлена возможность блокировать участников супергрупп через меню правого клика мыши в логе действий.

Скачать Telegram 1.1.15 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.1.15 для Windows (Portable)

БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Telegram 1.1.15 для GNU/Linux (32-бит)

БесплатноРазмер: 29.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 1.1.15 для GNU/Linux (64-бит)

БесплатноРазмер: 28.6 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Telegram 4.2.1 для Android

БесплатноРазмер: 30 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Telegram 4.2.1 для iOS

БесплатноРазмер: 30 МбОС: iOSСтабильная версия

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