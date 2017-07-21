VK Messenger — первая финальная версия мессенджера ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте выпустила первую стабильную версию мессенджера для настольных компьютеров с операционными системами Windows и GNU/Linux.

Сразу нужно заметить, что VK Messenger не полноценный клиент социальной сети, как, например, приложения для Android и iOS. Это именно мессенджер, который включает лишь функции обмена сообщениями. Программа разрабатывалась с явной оглядкой на Facebook Messenger, в котором также имеются только функции чата, без прочего функционала. Программа позиционируется как средство для работы, а не для развлечения. К примеру, офисный работник не будет зависать в сообществах и листать бесконечные ленты, но останется на связи с клиентами.

Функциональность переписки реализована в полной мере: отправка текстовых сообщений, групповые чаты (до 250 человек), возможность отправки и получения любых файлов (до 200 Мб), голосовые сообщения, воспроизведение присланных аудио/видео-роликов. Также в VK Messenger есть обзор всех данных, которыми пользователь обменивался с собеседниками: история сообщений, фотографии, видео и аудио, файлы в других форматах. Остальной функционал (лента, новости, разделы с музыкой и видео, игры и т. п.) полностью отсутствуют.

Интерфейс VK Messenger

Что касается внешнего вида, то у программы простой и доступный интерфейс, выполненный в фирменном стиле ВКонтакте. Доступ ко всем функциям просто и самоочевиден. Там есть небольшой спектр настроек, который вполне удовлетворит основные потребности пользователя.

В общем, Мессенджер ВКонтакте — это простой инструмент для обмена сообщениями. Минусы очевидны — сильно урезанный функционал. Плюсов немного, но они тоже есть: нативные уведомления о новых сообщениях прямо в операционной системе и избежание знакомства с интернет-мемами.