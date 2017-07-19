Avast Software приобрела разработчика CCleaner, компанию Piriform

Компания Avast Software, знаменитая своими антивирусными продуктами, приобрела Piriform. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Piriform давно известна как разработчик простых и легких программ для обслуживания работы компьютера. В первую очередь, это, конечно, CCleaner — самый популярный инструмент для очистки компьютера от ненужных файлов и мелкой оптимизации. Говорят, у программы 130 миллионов пользователей, что является ну очень внушительным числом и делает программу самой популярной в своей категории. Также пользователям хорошо известны и другие продукты компании: Recuva (восстановление утраченных данных), Speccy (анализ конфигурации компьютера) и Defraggler (дефрагментация жесткого диска). У них есть и несколько расширенных версий, дающих дополнительный функционал и распространяющихся на коммерческой основе. Все это добро будет по-прежнему разрабатываться Piriform, но теперь под руководством компании Avast.

Для рядовых пользователей это не значит ровным счетом ничего. По крайней мере, в ближайшее время. На данный момент, новый владелец не планирует вносить какие-то изменения как в сами программы Piriform, так и в политику их распространения. Очевидно, что компания Avast, которая, в последние годы, очень активно продвигает свои антивирусные продукты, просто хочет получить лояльную аудиторию в лице пользователей CCleaner и рекомендовать им свои коммерческие продукты.

И хотя пользователи профильных интернет-форумов ругаются и высказывают свое недовольство случившемся событием — это явно безосновательно. В конце-концов, одна коммерческая организация перешла под руководство другой — это не вызывает озабоченности за судьбу полюбившихся многим программ.

Также нужно упомянуть, что компания не планирует упразднения своих продуктов схожей функциональности (Avast Cleanup и AVG TuneUp) и будет развивать их параллельно.