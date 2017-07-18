Антивирус Касперского 2018 — новая версия популярного антивируса

Лаборатория Касперского выпустила новые версии своих антивирусов для дома и офиса. На FTP разработчика доступны дистрибутивы новых версий.

Технический релиз 2018-й линейки состоялся еще несколько месяцев назад. Это же, почти коммерческий релиз. Дело в том, что официальное объявление, вместе с которым начнется поддержка пользователей, состоится только в конце августа. Тем не менее, нетерпеливый пользователь может скачать программу уже теперь. Тут еще стоит отметить, что коммерческий релиз уже состоялся в ряде регионов, а официальный выпуск русскоязычной версии, традиционно, происходит немного позже. Кроме прочего, нужно отметить, что со времен технического релиза были исправлены ошибки и в эту версию уже включены соответствующие патчи.

В общем и целом, это не такое значительное обновление, какое можно было бы ожидать от крупного релиза. В новой версии нет каких-то крупных нововведений или значительных улучшений. Скорее, новая версия повышает общее качество программы, подкручивая гайки в ряде инструментов. Но это совсем не минус — у Антивируса Касперского отличный интерфейс, хорошие показатели отлова вредоносных программ и полный набор необходимых пользователю функций, которые улучшались от версии к версии и включать в программу избыточный функционал, явно, не стоит.

Интерфейс Антивируса Касперского

Нововведения и изменения Антивируса Касперского 2018:

В «Веб-Антивирус» добавлена новая категория опасных сайтов — рекламные сайты, которые, в некоторых случаях, распространяют нежелательные программы.

Добавлен пользовательский список доменов, которые не будут контролироваться программой (только в версиях KIS и KTS).

Улучшено противодействие модификации файлов вредоносными программами, например, шифровальщиками (только в версиях KIS и KTS).

Добавлена защита во время перезагрузки операционной системы.

Улучшена логика появления уведомлений.

Увеличено время, которое проходит от выхода программы из спящего режима до показа уведомлений об устаревших модулях и базах.

Теперь уведомление, которое появляется во время отключения функции «Мониторинг активности», содержит расширенное описание пользы от компонента.

Добавлена возможность ввода нового кода активации, в тех случаях, когда предыдущий код уже недействителен.

Повышена скорость работы некоторых сценариев установки, первого запуска, первого обновления модулей и первого обновления антивирусной базы.

Теперь, при установке программы, самозащита распространяется не только на уже установленную, но и на устанавливаемую версию.

Теперь логи установки не удаляются, если произошел сбой установки программы. Это поможет обнаружить проблему.

На данный момент, скачать Антивирус Касперского 2018 можно в 3-х различных редакциях: базовый Kaspersky Anti-Virus, комплексный Kaspersky Internet Security и расширенный Kaspersky Total Security (о различиях можно разузнать на сайте разработчика). Русская версия бесплатного Kaspersky Free 2018 пока недоступна. Это немного странно, ведь англоязычная доступна для загрузки, при том, с громким пресс-релизом для ряда зарубежных рынков. Ну, наверное, будет доступен позже.