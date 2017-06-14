CCleaner 5.31

Выпущена новая версия чистильщика системы CCleaner.



В этом обновлении:



Улучшена совместимость с операционной системой Windows 10 Creators;

Улучшена очистка истории браузера Firefox;

Улучшена очистка кэша и истории посещений Chromium-браузеров;

Оптимизирована функциональность планировщика (только для Professional-версии);

Улучшено отображение интерфейса программы на экранах с высоким DPI;

Предприняты незначительные улучшения интерфейса и исправлены мелкие ошибки.

CCleaner — это очень простая и удобная программа для очистки компьютера от накапливающегося в нем мусора. Программа ищет и удаляет ненужные файлы, которые со временем накапливаются в каждом компьютере, как в самой операционной системе, так и во многих популярных программах. Среди очистки прочих программ, особое внимание уделено данным веб-браузеров. Кроме того, важной функцией является возможность проверки целостности реестра Windows. Помимо этого CCleaner включает несколько дополнительных инструментов: удаление программ, управление автозагрузкой, поиск и удаление дубликатов файлов, управление точками восстановления системы и полное стирание информации с жесткого диска. Чаще всего, после применения CCleaner, компьютер избавляется от массы ненужного и начинает работать быстрее.



Для свободной загрузки доступно две версии программы — классическая, всем хорошо знакомая бесплатная версия, которая включает базовый функционал, и платная Pro-версия. Вторая, вдобавок к основным функциям включает еще несколько полезных инструментов: мониторинг в реальном времени, планировщик очистки, автоматическое обновление программы и расширенная поддержка пользователей.



Кстати! Если же эта простая программа кажется избыточно функциональной, то еще можно попробовать скачать Bleachbit, которая, при схожих возможностях, включает только функции очистки.



| Скачать CCleaner Free (9 Мб, Бесплатно)

| Скачать CCleaner Free Portable (7.8 Мб, Бесплатно)

| Скачать CCleaner Pro (9 Мб, Пробная версия)







