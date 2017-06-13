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Новости » 

Opera 45.0.2552.898

Opera 45.0.2552.898 13.06.17

Вышло обновление для браузера Opera 45.

Это сервисное обновление с рядом исправлений:

  • Исправлена проблема с обрезанием иконки favicon в адресной строке браузера, при использовании темной темы оформления;
  • Исправлен сбой при работе установщика программы;
  • Исправлен отказ в установки Opera для текущего пользователя, если отменен запрос UAC, когда дистрибутив загружен в папку Temp;
  • Исправлена проблема с «Über%tragen…» в контекстном меню правого клика мыши;
  • Исправлена проблема чрезмерного потребления памяти при воспроизведении H264-видео.

Opera — это новый Chromium-браузер от компании Opera Software. Некоторое время назад, Opera отказалась от своего классического браузера и теперь разрабатывает новый браузер на основе проекта Chromium компании Google. Новая Opera имеет полностью новый интерфейс, который стал намного проще. Выглядит и, в основном, функционирует как классический Chromium с набором изменений, типа плашки «Opera» для доступа к меню дополнительных функций. Отличительной особенностью Opera является особенный подход к разработке интерфейсов меню и страниц с которыми взаимодействует пользователь.

В составе браузера есть множество интересных возможностей и ряд уникальных функций: собственный блокировщик рекламы, подключение через бесплатный VPN и технология сбережения электроэнергии — очень неплохой набор оригинальных функций, который может привлечь пользователей.

| Скачать Opera для Windows (32-бит) (37.7 Мб, Бесплатно)
| Скачать Opera для Windows (64-бит) (43.1 Мб, Бесплатно)
| Скачать Opera для GNU/Linux (45 Мб, Бесплатно)


Opera Opera Opera Opera Opera


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