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Opera 45.0.2552.898
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13.06.17
Вышло обновление для браузера Opera 45.
Это сервисное обновление с рядом исправлений:
- Исправлена проблема с обрезанием иконки favicon в адресной строке браузера, при использовании темной темы оформления;
- Исправлен сбой при работе установщика программы;
- Исправлен отказ в установки Opera для текущего пользователя, если отменен запрос UAC, когда дистрибутив загружен в папку Temp;
- Исправлена проблема с «Über%tragen…» в контекстном меню правого клика мыши;
- Исправлена проблема чрезмерного потребления памяти при воспроизведении H264-видео.
Opera — это новый Chromium-браузер от компании Opera Software. Некоторое время назад, Opera отказалась от своего классического браузера и теперь разрабатывает новый браузер на основе проекта Chromium компании Google. Новая Opera имеет полностью новый интерфейс, который стал намного проще. Выглядит и, в основном, функционирует как классический Chromium с набором изменений, типа плашки «Opera» для доступа к меню дополнительных функций. Отличительной особенностью Opera является особенный подход к разработке интерфейсов меню и страниц с которыми взаимодействует пользователь.
В составе браузера есть множество интересных возможностей и ряд уникальных функций: собственный блокировщик рекламы, подключение через бесплатный VPN и технология сбережения электроэнергии — очень неплохой набор оригинальных функций, который может привлечь пользователей.
| Скачать Opera для Windows (32-бит) (37.7 Мб, Бесплатно)
| Скачать Opera для Windows (64-бит) (43.1 Мб, Бесплатно)
| Скачать Opera для GNU/Linux (45 Мб, Бесплатно)